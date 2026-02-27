تدريس عين شمس يحتفي بحسين عيسى بتوليه منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية

وسط أجواء رمضانية رائعة، وبحضور كوكبة من قيادات جامعة عين شمس الحاليين والسابقين، يتقدمهم الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، نظم نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور فايد غالب، حفل إفطاره السنوى، على شرف وتشريف وحضور الدكتور حسين عيسى، رئيس الجامعة الأسبق، واحتفالا بنيله ثقة القيادة السياسية وتوليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

في البداية عبر الدكتور حسين عيسى، عن سعادته البالغة بتكريم نادي أعضاء هيئة التدريس له، قائلا: " أحرص منذ سنوات على حضور فعاليات النادي الاجتماعية وحفلات إفطار رمضان السنوية التى ينظمها، وأشكر جهود القائمين على النادي في خدمة زملائهم، كما أننى تغمرني سعادة كبيرة ومشاعر فياضة وجو من الألفة لوجودي وسط زملائي من أساتذة وقيادات جامعة عين شمس"، وأرجع " عيسى " سر نجاح تجربته في رئاسة جامعة عين شمس خلال واحدة من أصعب الفترات التى عاشتها مصر بين عامي 2011 و2015، إلى حالة الوئام والحب التى جمعته بنوابه الثلاثة في ذلك الوقت، الأستاذ الدكتور محمد الطوخي، والأستاذ الدكتور على عبد العزيز، والأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت.

فيما قال الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، ان الجامعة تفخر بالأستاذ الدكتور حسين عيسى وهو أحد رؤساءها السابقين، لتوليه منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وهو أهل لهذا المنصب وقادر على إنجاز المهام الموكلة له على أكمل وجه، ومشيدا بالدعم الكامل الذي يقدمه الأستاذ الدكتور حسين عيسى منذ تركه رئاسة الجامعة قبل عشر سنوات وحتى الآن، ولم يبخل يوما ما بخبراته ونصائحه على قياداتها ومنتسبيها.

وأكد الأستاذ الدكتور فايد غالب، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة عين شمس، على ترحيبه بضيوف حفل إفطار النادي السنوى، وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور حسين عيسى، والأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ورؤساء وقيادات الجامعة السابقين، وأساتذة الجامعة بكلياتها المختلفة، واصفا الأستاذ الدكتور حسين عيسى بالمسئول الناجح والمتواضع، الذي يعمل في صمت ولا يرد كل من يطرق بابه، وكان خير داعم للنادي في أوقات كثير ومواقف متعددة، وهو ما أكدت عليه أيضا الأستاذة الدكتور حنان حافظ " أمين صندوق النادي"، قائلة: سعادتى لا توصف بتولي الأستاذ الدكتور حسين عيسى، هذا المنصب المهم وكلنا ثقة في نجاحه، وفي ختام كلمتها، " ألقت "حافظ" أبياتا من الشعر في حب ودعم الأستاذ الدكتور حسين عيسى، كما ألقى الأستاذ الدكتور أحمد جلال، عميد معهد التعاون الزراعي، قصيدة في حب الأستاذ الدكتور حسين عيسى، كما أبدع " جلال " في غناء أحد أغاني عبد الحليم حافظ، وصفق له جميع الحاضرين.

شهد حفل الإفطار وتكريم الدكتور حسين عيسى، كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، ورئيس مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رامي غالي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية،والدكتور عمرو الإتربي، نائب رئيس جامعة بدر، الدكتورة نجوى بدر، رئيس جامعة شرق لندن بالقاهرة، إلى جانب عمداء كليات الهندسة والتجارة والبنات والتربية والحاسبات والزراعة، والمعهد العالي للتعاون الزراعي، ومعهد البحوث الزراعية بالمناطق القاحلة.

الاحتفالية شهدها أيضا رؤساء جامعة عين شمس السابقين، الدكتور صالح هاشم، الدكتور عبد الوهاب عزت، ومن أعضاء مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، الدكتور علاء حميد، نائب رئيس النادي، الدكتور عمرو عبد العزيز، سكرتير عام النادي، الدكتور هاني مهدي، الدكتور السيد الهربيطي، الدكتورة مروة علي، فضلا عن عدد من الأساتذة بكلية الطب، والقيادات الإدارية بالجامعة.