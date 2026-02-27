قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمز الأبوة.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن سيدنا يعقوب قبل مولد أبيه إسحاق
جمال شعبان: المرض ابتلاء.. والطبيب يعالج لكن الله هو الشافي
مقتل شخص وإصابة 38 آخرين في حادث خروج ترام عن مساره بـ ميلانو
أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا
مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد في الدوري.. بالأسماء
خرجت على العيادة.. أول تعليق من رامز جلال على مقلب غادة عادل في ليفل الوحش
الخارجية الأمريكية : روبيو سيبحث بزيارة لإسرائيل قضايا إيران ولبنان وغزة
بعد فرحة عيد ميلادها .. تفاصيل تعرض مي عز الدين لوعكة صحية
رئيس البرازيل يقبّل الكأس ويتحدى العالم.. لولا: مونديال 2026 سيكون باسمنا
مش بيلاعبوني وبيأثروا على مسيرتي.. أشرف داري يهدد باللجوء لـ فيفا ضد الأهلي
الزمالك يطلب السعة الكاملة أمام أوتوهو بالكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
آية التيجي

تتصدر مكملات الكولاجين قوائم الجمال عالميًا، ويحرص عدد من النجمات مثل Jennifer Aniston وVictoria Beckham على إدراجها ضمن روتين العناية بالبشرة. لكن هل تمنح فعلًا بشرة أكثر شبابًا وتخفف آلام المفاصل؟ دراسة حديثة تقدم إجابة علمية متوازنة.

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

كشف باحثون من Anglia Ruskin University، في مراجعة موسعة نُشرت في مجلة Aesthetic Surgery Journal Open Forum، أن تناول الكولاجين بانتظام وعلى المدى الطويل يرتبط بتحسن مرونة الجلد وترطيبه، كما يسهم في تقليل أعراض خشونة المفاصل (التهاب المفاصل).

وشملت الدراسة 16 مراجعة علمية و113 تجربة سريرية بإجمالي يقارب 8 آلاف مشارك، وأشارت إلى أن الكولاجين يعمل كـ«داعم بنيوي عميق للأنسجة» وليس مجرد حل تجميلي سطحي، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

ليس حلًا سريعًا للتجاعيد

ورغم تحسن الترطيب والمرونة، أوضحت النتائج أن مكملات الكولاجين لم تُظهر تأثيرًا ملحوظًا على خشونة الجلد أو التجاعيد العميقة، ما يعني أنها ليست «حلًا فوريًا» لمظاهر التقدم في العمر.

وصرّح البروفيسور لي سميث، أستاذ الصحة العامة بالجامعة، أن الكولاجين «ليس علاجًا سحريًا، لكنه يقدم فوائد حقيقية عند استخدامه بانتظام، خاصة لصحة الجلد والمفاصل».

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

لماذا ينخفض الكولاجين مع التقدم في العمر؟

الكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة في الجسم، ويشكل الدعامة الأساسية للبشرة والعظام والغضاريف، وتبلغ مستوياته ذروتها في سن العشرين تقريبًا، ثم يبدأ الجلد في فقدان نحو 1% من الكولاجين سنويًا.

وأفاد الباحثون، أن تُسرّع عوامل نمط الحياة هذا الانخفاض، مثل:
ـ التدخين
ـ التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية
ـ سوء التغذية

مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وترهل الجلد وضعف المفاصل.

أنواع مكملات الكولاجين في الأسواق

ـ الكولاجين البحري (مستخلص من الأسماك)
ـ الكولاجين البقري (مستخلص من الأبقار)
وتتوفر في صورة أقراص أو مسحوق يُخلط بالمشروبات أو سوائل جاهزة للشرب.

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد والتهاب المفاصل؟

ماذا عن التهاب المفاصل وصحة العضلات؟

وأشارت الدراسة إلى ارتباط ثابت بين تناول الكولاجين وتخفيف أعراض آلام المفاصل والتيبس، إضافة إلى دعم صحة العضلات، خاصة لدى كبار السن أو النساء بعد انقطاع الطمث.

ورغم النتائج الإيجابية، يحذر خبراء تغذية من المبالغة في الادعاءات التسويقية، إذ لا توجد حتى الآن مزاعم صحية معتمدة رسميًا تدعم جميع وعود «مكافحة الشيخوخة».

مكملات الكولاجين فوائد الكولاجين للبشرة الكولاجين والتجاعيد مرونة الجلد ترطيب البشرة الكولاجين وخشونة المفاصل علاج التهاب المفاصل الكولاجين البحري الكولاجين البقري مكافحة الشيخوخة صحة البشرة بعد سن الأربعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترشيحاتنا

زلزال

بقوة 4.7 درجة .. زلزال يضرب منطقة شماخينسكي بأذربيجان

الجيش الباكستاني

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 12 جنديا خلال الهجوم الأفغاني على البلاد

طالبان

طالبان : أفغانستان تمتلك قدرات تُمكنها من ضرب باكستان

بالصور

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد