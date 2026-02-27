ترامب : ربما نسيطر على كوبا بطريقة ودية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه يُفكّر في "سيطرة ودية على كوبا"، مُشيرًا إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو يُجري مفاوضات مع السلطات الشيوعية في الجزيرة.

وقال ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى تكساس: "الحكومة الكوبية تتحدث معنا. كما تعلمون، هم في وضعٍ صعب للغاية. ليس لديهم مال. ليس لديهم أي شيء الآن، لكنهم يتحدثون معنا، وربما نشهد سيطرة ودية على كوبا".

وأضاف: "قد نشهد سيطرة ودية على كوبا بعد سنوات طويلة. لقد تعاملنا مع كوبا لسنوات عديدة. أسمع عن كوبا منذ صغري، لكنهم في وضعٍ صعب للغاية، ويمكننا أن نفعل شيئًا جيدًا، أعتقد أنه إيجابي للغاية للأشخاص الذين طُردوا، أو ما هو أسوأ، من كوبا ويعيشون هنا".

وأوضح ترامب: "كما تعلمون، هناك أناس يعيشون هنا ويرغبون بالعودة إلى كوبا، وهم راضون تمامًا عما يجري".