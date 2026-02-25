روبيو يبدأ محادثات مع قادة الكاريبي وسط مخاوف بشأن مستقبل كوبا

بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فور وصوله إلى منطقة بحر الكاريبي اليوم /الأربعاء/؛ محادثات مع قادة المنطقة الذين يحذرون من أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في كوبا قد تزعزع استقرار منطقتهم.

وألقى روبيو كلمة خلال اجتماع مغلق لمنظمة الجماعة الكاريبية (كاريكوم)، التي تضم 15 دولة عضو وخمسة أعضاء منتسبين، في دولة سانت كيتس ونيفيس، كما عقد اجتماعات ثنائية مع بعض قادة المنطقة، حيث كانت الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة والاتجار بالمخدرات على جدول أعمال المحادثات، حسبما أورد موقع (يو إس نيوز) الأمريكي.

من جهته، قال مضيف الاجتماع، رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس تيرانس درو، إن منظمة (كاريكوم) يجب أن تكون قناة للحوار حول مستقبل كوبا، مؤكدًا أن زعزعة استقرار كوبا ستؤدي إلى زعزعة استقرارالمنطقة بأسرها.

وتمنع الإدارة الأمريكية وصول أي شحنات من النفط إلى كوبا، كما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض زيادات في الرسوم الجمركية على أي دولة ترسل إمدادات طاقة إلى كوبا، داعيًا قادة كوبا إلى التوصل إلى اتفاق لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية.