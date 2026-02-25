قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمير هاري وميجان ماركل يزوران أطفالا من غزة بالمستشفى التخصصي في الأردن
درس التراويح بالجامع الأزهر: بلوغ رمضان نعمة ترفع صاحبها لدرجات قد تفوق الشهداء
نائب الرئيس الأمريكي: ترامب مصر على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية
«دوخت علشان أجيب ممثلة شبهك»| بيتر ميمي يرد على هجوم مُتحدثة جيش الاحتلال: «الفيديوهات موجودة»
خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

روبيو يبدأ محادثات مع قادة الكاريبي وسط مخاوف بشأن مستقبل كوبا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
أ ش أ

بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فور وصوله إلى منطقة بحر الكاريبي اليوم /الأربعاء/؛ محادثات مع قادة المنطقة الذين يحذرون من أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في كوبا قد تزعزع استقرار منطقتهم.

وألقى روبيو كلمة خلال اجتماع مغلق لمنظمة الجماعة الكاريبية (كاريكوم)، التي تضم 15 دولة عضو وخمسة أعضاء منتسبين، في دولة سانت كيتس ونيفيس، كما عقد اجتماعات ثنائية مع بعض قادة المنطقة، حيث كانت الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة والاتجار بالمخدرات على جدول أعمال المحادثات، حسبما أورد موقع (يو إس نيوز) الأمريكي.

من جهته، قال مضيف الاجتماع، رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس تيرانس درو، إن منظمة (كاريكوم) يجب أن تكون قناة للحوار حول مستقبل كوبا، مؤكدًا أن زعزعة استقرار كوبا ستؤدي إلى زعزعة استقرارالمنطقة بأسرها.

وتمنع الإدارة الأمريكية وصول أي شحنات من النفط إلى كوبا، كما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض زيادات في الرسوم الجمركية على أي دولة ترسل إمدادات طاقة إلى كوبا، داعيًا قادة كوبا إلى التوصل إلى اتفاق لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية.

وزير الخارجية الأمريكي وصوله الأزمة الإنسانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

