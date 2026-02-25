يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية مدعومة بغواصين اليوم الأربعاء، في العثور على جثمان الطفل المفقود بمياه الساحل الشمالي منذ 12 يوماً.

حيث تم انتشال جثمان الطفل "محمد أحمد السيد"، المفقود بمياه الساحل الشمالي منذ 12 يوماً.

كانت “صدى البلد ” قد نشرت تفاصيل اختفاء طفل بمدينة العلمين فى واقعة إنسانية مؤلمة هزّت مشاعر الأهالي خلال الأيام الماضية، بعدما جرفت الأمواج طفلًا يبلغ من العمر 10 سنوات، أثناء تواجده داخل “صندوق حفظ أسماك” أبيض اللون، بالتزامن مع العاصفة الترابية التي ضربت الساحل الشمالي يوم الجمعة قبل الماضية.

كاميرات المراقبة



وأكد شهود عيان أن هناك مقاطع مصوّرة التقطتها كاميرات مراقبة بأحد فنادق العلمين ، وظهر الطفل داخل الصندوق وهو يتحرك ويشير بيده طلبًا للمساعدة.

أمل الأسرة

رغم قسوة الفيديو الموتر الا أعاد الأمل إلى أسرته وأهالي المنطقة، رغم مرور عشرة أيام على الواقعة.

الكاميرات تظهر اتجاهه للعلمين

وأظهرت المقاطع أن التيار البحري كان يسحب الصندوق في اتجاه شرق المدينة، وسط أمواج مرتفعة وظروف جوية صعبة.

البحث مستمر



منذ اللحظات الأولى، لاختفاء الطفل داخل البحر بالساحل الشمالى امام مدينة العلمين كثّفت أجهزة الدولة جهودها في عمليات البحث والتمشيط على امتداد الشاطئ، بمشاركة فرق الإنقاذ البحري والغواصين، إلى جانب دعم كبير من الأهالي والمتطوعين.

ارتفاع الامواج

ورغم استمرار البحث الا ان صعوبة ألاحوال الجوية تسببت فى صعوبة العثور على الطفل بالاضاف. الى انساع نطاق البحث

و،لم تتوقف المحاولات، في سباق مع الزمن للعثور على الطفل.

نداءت للبحث



وجّه عدد من أهالي لمديري قرى الساحل الشمالي استغاثة عاجلة، مطالبين جميع مديري القرى وأفراد الأمن الإداري، إضافة إلى الغواصين المتطوعين وسكان التجمعات الساحلية بضرورة تكثيف البحث خاصة في المناطق غير المأهولة التي لا تقع أمامها قرى سياحية، تحسبًا لوصول الصندوق إليها بفعل التيارات البحرية.

أمل العثور على الطفل



القضية تحولت إلى قضية رأي عام في مطروح، حيث يعيش الجميع على أمل العثور على الطفل ، بينما تتمسك والدته بخيط رفيع من الرجاء، مؤمنة بأن نجلها لا يزال على قيد الحياة.

العثور على الجثمان

وقال حمدي عامر، أحد أقارب الطفل المفقود، إن فريق "غواصين الخير" المتطوعين، بقيادة إيهاب المالحي، أتم تمشيط المنطقة الممتدة من مارينا (7) حتى مارينا (1)، وصولاً إلى قرية "الأحلام وصولاً إلى شاطئ أبو تلات حيث عثر على الجثمان بعد 12 يومًا من البحث.