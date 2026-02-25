رئيس الأعلى للإعلام يجتمع مع رؤساء النقابات الفنية لتقييم موسم الدراما الرمضاني

عقد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا مع المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وغادة جبارة، وكيل نقابة المهن السينمائية.

وتناول الاجتماع مناقشة دراما رمضان والبرامج الترفيهية والمنوعات، وتم استعراض أبرز الملاحظات التي تم رصدها خلال عرض المسلسلات في الأسبوع الأول من الشهر الكريم، وكذلك الجدل المثار حول ظهور الفنانين في بعض برامج المنوعات الرمضانية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على رصد ومتابعة وتقييم الموسم الرمضاني، ورصد جميع المخالفات بشكل عام سواء كانت دراما أو برامج، لاتخاذ اللازم تجاه أي مخالفات وإصدار بيان مشترك بين المجلس والنقابات الفنية في نهاية شهر رمضان.

وأكد الحضور أهمية الالتزام بالمعايير المهنية والأكواد الإعلامية والضوابط المنظمة للعمل الدرامي والبرامجي، مع التشديد على دعم الأعمال التي تعكس القيم المجتمعية الإيجابية وتحترم الذوق العام، بما يسهم في الارتقاء بالمحتوى المقدم للجمهور خلال الشهر الكريم.