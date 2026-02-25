أحمد موسى: «أصحاب الأرض» يوثق جرائم إسرائيل في غزة ويوثق معاناة الفلسطينيين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مسلسل أصحاب الأرض يسلّط الضوء على جرائم إسرائيل في غزة بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن العمل يقدّم صورة درامية توثق معاناة الفلسطينيين.

ووجّه موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، التحية لأبطال المسلسل، مثمنًا أداءهم خلال موسم دراما رمضان، ومشيدًا بدورهم في تقديم عمل وطني يعكس قضايا المنطقة.

كما جدد هجومه على تنظيم الإخوان المسلمون، معتبرًا أنه لا أمان لأي عنصر منتمٍ إليه، ومتهمًا التنظيم بالوقوف وراء استهداف دور العبادة من مساجد وكنائس، إلى جانب مواطنين أبرياء، على حد تعبيره.