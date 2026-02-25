من خلال منظومة التتبع GPS.. ضبط سائق يسرق جزءا من السولار عهدته

واصلت اللجنة المركزية للرقابة على نقل وتداول المنتجات البترولية حملات الرقابة والمتابعة للسوق المحلي خلال الأسبوع الثالث من فبراير الجاري والتي تضمنت متابعة عمليات النقل والتداول بعدد من محطات الوقود والمستودعات ومخازن البوتاجاز.

حيث رصدت من خلال منظومة التتبع GPS سائق إحدى السيارات الصهريجية المحملة بالسولار خلال توقفه لمدة ساعة بمنطقة مجهولة قبل التوجه للعميل بمنطقة الفرافرة وتم التواصل مع العميل مستلم الشحنة في حينه والتأكد من قيام السائق بسرقة جزء من الحمولة عهدته ، كما تم ضبط سائق سيارة صهريجية بأحد مستودعات الجنوب تلاعب بوصلات محابس السيارة لحبس جزء من الحمولة بغرض السرقة وتم ضبطه قبل الخروج ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائقين .

كما تم ضبط محطتي وقود بمحافظتي سوهاج وأسيوط بالتلاعب بكمية 35 ألف لتر من السولار والبنزين.

وفي مخالفة صريحة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول المنتجات البترولية وإهداراً للمال العام والتلاعب في منظومة الدعم تم ضبط عجز قدره 36 طن من غاز البوتاجاز الصب بمصنع تعبئة أسطوانات بوتاجاز بمحافظة أسوان ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالتنسيق مع مديرية التموين.

وقد وصلت قيمة الغرامات المالية للحالات المضبوطة خلال الأسبوع لنحو 1,7 مليون جنيه.

كما تم ضبط عدد (2) نقاط بيع غير شرعية بالكيلو 107 الطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة مركز إيتاي البارود إحداهما لا توجد بها آية وسيلة إطفاء والأخرى تتلاعب بمسدسات التموين بغرض سرقة الجمهور ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما .

كما تم مراجعة مخزن توزيع أسطوانات بوتاجاز بمركز وادي النطرون، وتبين وجود مخلفات قابلة للاشتعال وتلف مهمات الإطفاء واحتمال سقوط الباب الرئيسي للمخزن لوجود شروخ مع وجود عشوائية في تخزين الاسطوانات ، وتم اخطار الشركة المسئولة لسرعة تلافي الملاحظات.

كما تم المرور والمراجعة على 30 محطة وقود بمحافظات(الجيزة-أسيوط-سوهاج-البحيرة-المنوفية-دمياط-الدقهلية-الاسماعيلية ) وتم رصد مخالفات منها عدم تأمين المخازن ووجود صهاريج خارج منظومة هيئة البترول للقياس الالي وانتشار المخلفات ، وتم مخاطبة الشركات المعنية لسرعة التلافي والإفادة.