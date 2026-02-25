1.3 مليار جنيه إسترليني ديون مانشستر يونايتد

قال عمر برادة، الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، إن أوضاع النادي المالية تحسنت بفضل التحول الإداري، رغم تسجيل ديون تقترب من 3ر1 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت تقارير أن يونايتد حقق ربحا تشغيليا قدره 6ر32 مليون جنيه إسترليني خلال آخر ستة أشهر في العام الماضي 2025، بينما بلغت الخسائر خلال نفس الفترة 3.9 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن النادي الإنجليزي وصلت تسهيلاته الائتمانية إلى 7ر295 مليون جنيه إسترليني بعد سحب 25 مليون جنيه إسترليني إضافية.

ولفتت إلى أن إجمالي ديون مانشستر يونايتد بلغ 1.29مليار جنيه إسترليني بنهاية العام الماضي 2025 بعد إضافة الديون المتراكمة من استحواذ عائلة جليزر، والالتزامات الإضافية المدرجة التي تتجاوز 500 مليون جنيه إسترليني، والتي تشكل رسوم الانتقالات المتأخرة الجزء الأكبر منها.

كما دفع مانشستر يونايتد 9ر13 مليون جنيه إسترليني تكاليف تمويل صافية مقارنة بـ 6ر37 مليون جنيه إسترليني في العام السابق 2024.

وبلغ إجمالي إيرادات يونايتد خلال الفترة المذكورة 3ر190 مليون جنيه إسترليني، بينما انخفضت الإيرادات التجارية بنسبة 8% عن 2024 لتصل إلى 5ر78 مليون جنيه إسترليني.

في المقابل، انخفض بند الأجور بنسبة 9% ليصل إلى 1ر75 مليون جنيه إسترليني.