أحمد موسى: ما نشرته في أسرار موثق.. ورأس الأفعى أربك صفوف الإخوان

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ما أورده في كتابه أسرار بشأن ما وصفها بجرائم تنظيم الإخوان المسلمون يستند إلى وقائع موثقة وثابتة.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المرشد العام الأسبق للجماعة محمد بديع تم القبض عليه مرتديًا نقابًا في محاولة للتخفي، معتبرًا أن هذه الواقعة تعكس طبيعة المرحلة آنذاك.

وأشار إلى أن مسلسل رأس الأفعى أحدث حالة من القلق داخل صفوف الجماعة، لافتًا إلى وجود هجوم من لجان إلكترونية تابعة لهم ضد العمل.

كما ذكر أن هناك بلاغات متبادلة بين بعض عناصر الجماعة ضد بعضهم البعض أمام الجهات الأمنية، في ظل ما وصفه بحالة الارتباك والانقسام الداخلي.