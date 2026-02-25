تسريبات كارثية تحاصر سامسونج.. Galaxy S26 Ultra مكشوف بالكامل قبل الإطلاق

تواجه تسريبات هاتف Galaxy S26 Ultra مستويات غير مسبوقة من الانتشار، ما دفع شركة سامسونج لبدء تحقيق داخلي عاجل.

يعود السبب الرئيسي إلى شركاء سامسونج الذين انتهكوا شروط اتفاقية عدم الإفصاح NDA، عبر بيع نسخ مبكرة من الهاتف قبل موعد الإطلاق الرسمي.

البداية من دبي

انطلقت الأزمة مع تاجر تجزئة مقره دبي، حيث بدأ ببيع نسخ مخصصة لأفريقيا من Galaxy S26 Ultra في وقت سابق من هذا الأسبوع، هذا الأمر أدى إلى انتشار الهاتف بالكامل عبر مقاطع الفيديو على الإنترنت، بما في ذلك الفيديوهات العملية on hands، وعمليات فتح الصندوق unboxing، والانطباعات الأولى.

Galaxy S26 Ultra

تسريبات تكشف كل شيء

خلال الأيام الماضية، ظهرت تسريبات حقيقية تكشف عن تصميم الهاتف، الكاميرا، الشحن، الأداء عبر عدة اختبارات، كشفت عن ميزة خصوصية الشاشة Privacy Display، وجودة التصنيع، وكل تفاصيل الهاتف تقرييا.

تحركات سامسونج القانونية

ردت سامسونج سريعا عبر إرسال إشعارات حقوق الطبع والنشر DMCA، إلى من قاموا بنشر مقاطع فيديو عن Galaxy S26 Ultra قبل الإطلاق الرسمي، كما أطلق الفريق الداخلي تحقيقا، وفق ما ذكر حساب المسرب التقني IceUniverse، وسط قلق الرئيس التنفيذي للشركة "روه تاي مون" بشأن تسريبات الهاتف.

ميزة خصوصية الشاشة Privacy Display

الأضرار أصبحت قائمة

لكن الأوان قد فات، فقد تم كشف كل التفاصيل بالفعل، ولم يعد لدى سامسونج ما يمكن حمايته، حدث الإطلاق الرسمي عبر Samsung Unpacked سيصبح مجرد عرض رسمي، بينما المشاهد الحقيقية للهاتف متوفرة بالفعل على منصتي إكس (تويتر سابقا) ويوتيوب.

الفوضى في التحكم الداخلي

تعاني سامسونج من ضعف السيطرة على أقسام البرمجيات والعتاد فيما يخص حماية الأجهزة من التسريبات المبكرة، بعض المستخدمين المحترفين يعملون بالفعل على واجهة One UI 9، بينما ما زال الجمهور بأكمله ينتظر One UI 8.5.

المسؤولية

الانكشاف المبكر للهاتف لم يكن خطأ المبدعين فقط، بل يقع جزء كبير من المسؤولية على سامسونج وشركائها الذين سمحوا بتسريب الهاتف بهذه السرعة، ما أدى إلى انتشار Galaxy S26 Ultra بين صناع المحتوى والمؤثرين قبل موعده الرسمي.

Galaxy S25 Ultra

تسريبات Galaxy S26 Ultra

شهدت الأسابيع الأخيرة العديد من الشائعات حول سلسلة Galaxy S26، وهو أمر متوقع مع اقتراب موعد الإطلاق. وأحدث هذه التسريبات يخص هاتف Galaxy S26 Ultra، الذي كشف عن ميزة جديدة ومثيرة تعرف باسم شاشة الخصوصية (Privacy Display)، والتي تمنع الآخرين من التطفل على محتوى الشاشة، بحيث تبقى رسائلك ومحتوياتك الشخصية خاصة لعينيك فقط.

تشير التسريبات إلى أن Privacy Display ستكون حصرية لهاتف S26 Ultra، الطراز الأعلى في السلسلة.

تسريبات أخرى حول Galaxy S26 Series

- المعالج: من المتوقع أن يأتي S26 Ultra بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، وقد تستخدم سامسونج معالجات Exynos 2600 في بعض الطرازات مثل S26 وS26 Plus حسب المنطقة.

- الأسعار: قد تشهد بعض الأسواق زيادات بسبب ارتفاع أسعار المكونات وأزمة الذاكرة العشوائية RAM.

- بعض التقارير تشير إلى إمكانية الحفاظ على الأسعار في الولايات المتحدة بينما ترتفع في أسواق أخرى.