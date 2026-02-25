قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«دوخت علشان أجيب ممثلة شبهك»| بيتر ميمي يرد على هجوم مُتحدثة جيش الاحتلال: «الفيديوهات موجودة»
خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
حريق هائل بمخزن للمواد الغذائية بعزبة الهجانة بالقاهرة
مصطفى بكري ينعى شيخ الإذاعيين فهمي عمر.. رمز الصعيد الوطني الجسور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الطقس غدا في مصر.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار

الطقس غدًا في مصر.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار
الطقس غدًا في مصر.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية إلى حالة من التقلبات الجوية خلال طقس غدًا الخميس، حيث تشهد البلاد أجواء باردة إلى شديدة البرودة في ساعات الصباح الباكر، مع تحسن نسبي خلال النهار يميل إلى الدفء، قبل أن تعود درجات الحرارة للانخفاض مجددا ليلا، ليسود طقس بارد إلى شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا في مصر

تشهد مختلف المحافظات تغيرات ملحوظة في درجات الحرارة، إذ تبدأ الأجواء ببرودة شديدة خلال الساعات الأولى من اليوم، ثم تميل إلى الاعتدال النسبي مع سطوع الشمس خلال النهار، قبل أن تنخفض الحرارة مرة أخرى مع دخول ساعات المساء والليل، ما يستدعي ارتداء ملابس مناسبة لتفادي تقلبات الطقس.

واقرأ أيضًا:

نصائح ذهبية لقيادة السيارة بأمان في الشبورة

شبورة مائية كثيفة صباحًا

وأوضحت الهيئة أن الطقس غدًا يشهد نشاطا ملحوظا للشبورة المائية، حيث تتكون في الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحا، وتؤثر على مناطق واسعة من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء .

وتؤدي هذه الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات السلامة المرورية لتجنب الحوادث .

فرص سقوط أمطار متفرقة

تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري، مع احتمالية امتدادها إلى السواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث تقارب 20% وعلى فترات متقطعة .

كما تشهد مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة فرصًا لهطول أمطار خفيفة بنسبة تصل إلى نحو 30%، وقد تمتد هذه الأمطار بشكل متقطع إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية .

بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم وتحذير من الشبورة في هذه الأماكن

نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية

وتتوقع الهيئة نشاطًا في حركة الرياح على فترات متقطعة في مختلف أنحاء الجمهورية، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل.

كما حذرت من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، نتيجة نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج ما بين 2.5 و3 أمتار، وهو ما قد يؤثر على حركة السفن والأنشطة البحرية .

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، فمن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة حرارة عظمى تبلغ 21 درجة مئوية، وصغرى 11 درجة .

أما السواحل الشمالية فتسجل عظمى 18 درجة وصغرى 12 درجة، في حين يسجل شمال الصعيد عظمى 23 درجة وصغرى 8 درجات .

وبالنسبة لجنوب الصعيد، فمن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 26 درجة مئوية، والصغرى إلى 11 درجة، ما يعكس تباينًا ملحوظًا بين مناطق الجمهورية المختلفة.

شبورة

نصائح وتحذيرات للمواطنين

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة التحديثات الرسمية بشكل مستمر، خاصة في ظل التقلبات الجوية المتوقعة، مع ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحد من التأثيرات السلبية لهذه الظواهر .

كما شددت على أهمية القيادة بحذر خلال فترات الشبورة، وارتداء الملابس الثقيلة خلال الليل والصباح الباكر، فضلًا عن تجنب الأنشطة البحرية في المناطق المتأثرة باضطراب الملاحة.

الطقس غدًا في مصر حالة الطقس الخميس توقعات الأرصاد الجوية أمطار في مصر اليوم درجات الحرارة غدًا الشبورة المائية تحذيرات الطقس طقس القاهرة الآن حالة الطقس في المحافظات الأرصاد الجوية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ترشيحاتنا

النصر السعودي

رونالدو يقود تشكيل النصر ضد النجمة في الدوري السعودي

يحيي محمدالسي

إنبي يطمئن على يحيى محمد السيد

الألعاب الأولمبية

فنادق الخمس نجوم تقود ارتفاع الأسعار في ميلانو خلال الألعاب الأولمبية

بالصور

بروح كهربائية.. عودة أوبل كورسا الهاتشباك 2026

أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026

لوتس إميرا 2026.. أقوى نسخة بنزين بإنتاج محدود

لوتس إميرا 2026
لوتس إميرا 2026
لوتس إميرا 2026

خبير تغذية يقدم إرشادات لعلاج التخمة والانتفاخ بعد الصيام

خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام
خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام
خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام

مسلسل الكينج الحلقة 8.. زواج محمد عادل إمام وميرنا جميل

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد