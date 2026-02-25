الطقس غدا في مصر.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار

حالة الطقس غدا .. تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية إلى حالة من التقلبات الجوية خلال طقس غدًا الخميس، حيث تشهد البلاد أجواء باردة إلى شديدة البرودة في ساعات الصباح الباكر، مع تحسن نسبي خلال النهار يميل إلى الدفء، قبل أن تعود درجات الحرارة للانخفاض مجددا ليلا، ليسود طقس بارد إلى شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا في مصر

تشهد مختلف المحافظات تغيرات ملحوظة في درجات الحرارة، إذ تبدأ الأجواء ببرودة شديدة خلال الساعات الأولى من اليوم، ثم تميل إلى الاعتدال النسبي مع سطوع الشمس خلال النهار، قبل أن تنخفض الحرارة مرة أخرى مع دخول ساعات المساء والليل، ما يستدعي ارتداء ملابس مناسبة لتفادي تقلبات الطقس.

واقرأ أيضًا:

شبورة مائية كثيفة صباحًا

وأوضحت الهيئة أن الطقس غدًا يشهد نشاطا ملحوظا للشبورة المائية، حيث تتكون في الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحا، وتؤثر على مناطق واسعة من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء .

وتؤدي هذه الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات السلامة المرورية لتجنب الحوادث .

فرص سقوط أمطار متفرقة

تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري، مع احتمالية امتدادها إلى السواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث تقارب 20% وعلى فترات متقطعة .

كما تشهد مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة فرصًا لهطول أمطار خفيفة بنسبة تصل إلى نحو 30%، وقد تمتد هذه الأمطار بشكل متقطع إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية .

نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية

وتتوقع الهيئة نشاطًا في حركة الرياح على فترات متقطعة في مختلف أنحاء الجمهورية، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل.

كما حذرت من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، نتيجة نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج ما بين 2.5 و3 أمتار، وهو ما قد يؤثر على حركة السفن والأنشطة البحرية .

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، فمن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة حرارة عظمى تبلغ 21 درجة مئوية، وصغرى 11 درجة .

أما السواحل الشمالية فتسجل عظمى 18 درجة وصغرى 12 درجة، في حين يسجل شمال الصعيد عظمى 23 درجة وصغرى 8 درجات .

وبالنسبة لجنوب الصعيد، فمن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 26 درجة مئوية، والصغرى إلى 11 درجة، ما يعكس تباينًا ملحوظًا بين مناطق الجمهورية المختلفة.

نصائح وتحذيرات للمواطنين

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة التحديثات الرسمية بشكل مستمر، خاصة في ظل التقلبات الجوية المتوقعة، مع ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحد من التأثيرات السلبية لهذه الظواهر .

كما شددت على أهمية القيادة بحذر خلال فترات الشبورة، وارتداء الملابس الثقيلة خلال الليل والصباح الباكر، فضلًا عن تجنب الأنشطة البحرية في المناطق المتأثرة باضطراب الملاحة.