«دوخت علشان أجيب ممثلة شبهك»| بيتر ميمي يرد على هجوم مُتحدثة جيش الاحتلال: «الفيديوهات موجودة»

ردّ المخرج بيتر ميمي، مخرج مسلسل صحاب الأرض، الذي يُعرض حاليًا ضمن مسلسلات رمضان 2026، على تصريحات إيلا واوية، المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي هاجمت فيها العمل.

وكتب بيتر ميمي عبر حسابه على فيسبوك:

«تزييف حقائق إيه؟ ده الفيديوهات موجودة. عمومًا، أنا دوخت علشان أجيب ممثلة تكون شبهِك، والنصر لكل مظلوم».

وكانت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قالت في تصريحات سابقة، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام:

«طيب الفن رسالة، بس لما يبقى نضيف، وغير كده يبقى غسيل عقول وتزييف حقائق. والتحريض مش بس هتاف وكلام عالي، ده ممكن يكون مسلسل ومشهد تفصيلي وقصة معمولة علشان تقلب القاتل ضحية، والضحية متهم.. مسلسل صحاب الأرض مش دراما، ده تزوير تاريخ على عينك يا تاجر، وتشويه متعمد وتمثيل رخيص للحقيقة. اللي بجد أصحاب الأرض هم اللي دافعوا عن أرضهم وعن أولادهم وبيوتهم، وخليكوا جدعان واسردوا الحقيقة كلها».



أبطال مسلسل «صحاب الأرض»

يشارك في بطولة مسلسل «صحاب الأرض» كل من إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، آدم بكري، عصام السقا، تارا عبود، سارة يوسف، إياد حوراني، ديانا رحمة، والفنان الصاعد يزن عيد، والطفل سمير محمد، إلى جانب عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.

المسلسل من معالجة وسيناريو وحوار عمار صبري، وتطوير السيناريو والحوار محمد هشام عبية، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج الشركة المتحدة (United Studios).