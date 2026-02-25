بعد تجسيد دورها.. متحدثة الجيش الإسرائيلي تهاجم مسلسل "صحاب الأرض" وتزعم تشويه الحقائق

هاجمت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، كابتن إيلا واوية، المسلسل المصري، "صحاب الأرض" الذي يُعرض ضمن دراما رمضان 2026، خلال فيديو نشرته على صفحتها عبر الفيسبوك.





تشوية الحقيقة

و قالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال، أن المسلسل يقلب الحقيقة و يحول الجاني إلى ضحية، في إشارة إلى أن قوات الإحتلال الإسرائيلي بريئة من الهجوم على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، و أن العكس هو الصحيح.





و زعمة واوية، بأن المسلسل لا يعتبر عمل درامي بل تشوية و تزوير للحقائق، كما يحتوي على تحريض ضد جيش الدفاع، على حد وصفها، مشيرة إلى أن عناصر حركة حماس هم قاموا بالاعتداء و إيذاء المدنيين الفلسطينيين.



تجاهل معاناة المدنيين

و تابعت كابتن إيلا أن صحاب الأرض الحقيقيون هم من دافعوا عن أرضهم ومنازلهم وأولادهم و وجودهم، في إشارة لروايتها الخاصة للأحداث وربطها بأحداث السابع من أكتوبر، وهو ما اعتبره محللون وناشطون محاولة لتزييف الواقع وتجاهل المعاناة الإنسانية في غزة.



الهجوم العربي على متحدثة الاحتلال

و واجه هجوم المتحدثة باسم جيش الاحتلال على المسلسل المصري، انتقادا كبيرا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي العرب، حيث وجهوا لها و لجيشها الاتهامات بقتل المدنيين و تزوير الحقائق، مادحين العمل الدرامي المصري، معتبرينه صفعة على وجه الإحتلال و يفضح جرائمهم أمام العالم، كما أعلنوا تمسكهم بمتابعة أحداث المسلسل بعد الهجوم الإسرائيلي عليه.

رد فعل مخرج المسلسل

و رد مخرج المسلسل، بيتر ميمي، على هجوم المتحدثة الإسرائيلية عبر صفحته على فيسبوك.

و قال ميمي: "تزيف حقايق ايه؟ ده الڤيديوهات موجودة!

عموما انا دوخت علشان اجيب ممثلة تكون شبهك!

النصر لكل مظلوم.. "



أحداث مسلسل صحاب الأرض

و تناول مسلسل صحاب الأرض الوضع الإنساني لسكان غزة بعد حرب 7 أكتوبر، و جهود الدولة المصرية حكومة و شعبا في إدخال المساعدات الإنسانية لحماية المدنيين في غزة.





و جسدت الفنانة المصرية منة شلبي شخصية طبيبة مصرية تأتي مع قافلة الإنقاذ، وفي قلب الدمار تولد علاقات حب وأمل وضمير وتتقاطع قصة حب إنسانية من مأساة الحرب، كما قدم الفنان ذو الجذور الفلسطينية، إياد نصار من خلال المسلسل شخصية رجل فلسطيني يلهث لإنقاذ ابن شقيقه وسط أهوال القصف و الدمار التي تلاحقه.