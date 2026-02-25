قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سماح أنور: النجاح دلوقتي بالموهبة وعدد المتابعين على السوشيال ميديا
عين صناعية لابنها .. عمرو الليثي يجبر بخاطر سيدة في «أبواب الخير»
كيف نواجه القلق على المستقبل والرزق والأولاد؟.. أمين الفتوى يجيب
عائد استثمار 100 ألف جنيه في سند المواطن.. هتكسب كام في الشهر؟
شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ثامن ليلة من رمضان | بث مباشر
صلاة العشاء و التراويح بالجامع الأزهر الليلة الثامنة من رمضان | بث مباشر
الأمن يلقي القبض على شخصين استعرضا بدرجاتهما النارية
«ماسكة في السنّادات ليه.. راكبة التروماي»| رامز جلال يُعلّق على حضور الفنانة سماح أنور
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء
استخراج بطاقة تموين أول مرة.. الخطوات والأوراق
الضويني: الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر صورة مشرفة لمصر أمام العالم
الرئيس الإسرائيلي لرئيس وزراء إثيوبيا: هناك جهات تحاول تقويض علاقتنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد تجسيد دورها.. متحدثة الجيش الإسرائيلي تهاجم مسلسل "صحاب الأرض" وتزعم تشويه الحقائق

بعد تجسيد دورها.. متحدثة الجيش الإسرائيلي تهاجم مسلسل "صحاب الأرض" وتزعم تشويه الحقائق
بعد تجسيد دورها.. متحدثة الجيش الإسرائيلي تهاجم مسلسل "صحاب الأرض" وتزعم تشويه الحقائق
هاجر رزق

هاجمت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، كابتن إيلا واوية، المسلسل المصري، "صحاب الأرض" الذي يُعرض ضمن دراما رمضان 2026، خلال فيديو نشرته على صفحتها عبر الفيسبوك.


 

تشوية الحقيقة

و قالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال، أن المسلسل يقلب الحقيقة و يحول الجاني إلى ضحية، في إشارة إلى أن قوات الإحتلال الإسرائيلي بريئة من الهجوم على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، و أن العكس هو الصحيح.


 

و زعمة واوية، بأن المسلسل لا يعتبر عمل درامي بل تشوية و تزوير للحقائق، كما يحتوي على تحريض ضد جيش الدفاع، على حد وصفها، مشيرة إلى أن عناصر حركة حماس هم قاموا بالاعتداء و إيذاء المدنيين الفلسطينيين.


تجاهل معاناة المدنيين

و تابعت كابتن إيلا أن صحاب الأرض الحقيقيون هم من دافعوا عن أرضهم ومنازلهم وأولادهم و وجودهم، في إشارة لروايتها الخاصة للأحداث وربطها بأحداث السابع من أكتوبر، وهو ما اعتبره محللون وناشطون محاولة لتزييف الواقع وتجاهل المعاناة الإنسانية في غزة.


الهجوم العربي على متحدثة الاحتلال 

و واجه هجوم المتحدثة باسم جيش الاحتلال على المسلسل المصري، انتقادا كبيرا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي العرب، حيث وجهوا لها و لجيشها الاتهامات بقتل المدنيين و تزوير الحقائق، مادحين العمل الدرامي المصري، معتبرينه صفعة على وجه الإحتلال و يفضح جرائمهم أمام العالم، كما أعلنوا تمسكهم بمتابعة أحداث المسلسل بعد الهجوم الإسرائيلي عليه.

رد فعل مخرج المسلسل 

و رد مخرج المسلسل، بيتر ميمي، على هجوم المتحدثة الإسرائيلية عبر صفحته على فيسبوك.

و قال ميمي:  "تزيف حقايق ايه؟ ده الڤيديوهات موجودة! 

عموما انا دوخت علشان اجيب ممثلة تكون شبهك!

النصر لكل مظلوم.. "


أحداث مسلسل صحاب الأرض

و تناول مسلسل صحاب الأرض الوضع الإنساني لسكان غزة بعد حرب 7 أكتوبر، و جهود الدولة المصرية حكومة و شعبا في إدخال المساعدات الإنسانية لحماية المدنيين في غزة.


 

و جسدت الفنانة المصرية منة شلبي شخصية طبيبة مصرية تأتي مع قافلة الإنقاذ، وفي قلب الدمار تولد علاقات حب وأمل وضمير وتتقاطع قصة حب إنسانية من مأساة الحرب، كما قدم الفنان ذو الجذور الفلسطينية، إياد نصار من خلال المسلسل شخصية رجل فلسطيني يلهث لإنقاذ ابن شقيقه وسط أهوال القصف و الدمار التي تلاحقه. 

المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صحاب الأرض العمل الدرامي المصري مواقع التواصل الاجتماعي الإحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

والدة ضحية بورسعيد

«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مشغولات ذهبية

بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

ترشيحاتنا

الطاقة المتجددة

استثمارات ضخمة وتحالفات دولية.. مصر تتحول لمركز إقليمي للطاقة النظيفة

مجدي الجلاد

مجدي الجلاد لـ"حبر سري": تطبيق "الرأي والرأي الآخر" ضرورة لإصلاح الإعلام ومواجهة القنوات المعادية

حالة الطقس في مصر

الطقس غدا.. أمطار متفرقة تضرب عددا من المحافظات والأجواء باردة

بالصور

سعر دايو لانوس 2 2008 المستعملة في السوق المصري

دايو لانوس 2
دايو لانوس 2
دايو لانوس 2

لعزومات رمضان.. دجاج مشوي مع الخضروات بالفرن

دجاج مشوي مع الخضروات بالفرن
دجاج مشوي مع الخضروات بالفرن
دجاج مشوي مع الخضروات بالفرن

لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل

لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل بطريقة غير تقلدية
لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل بطريقة غير تقلدية
لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل بطريقة غير تقلدية

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد