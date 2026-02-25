الدباغ وناصر ماهر فى الصدارة .. ترتيب هدافى الدوري المصري

واصل الزمالك تألقه في بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما حقق فوزًا مهمًا على زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي أمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.

ونجح بيراميدز فى الفوز على غزل المحلة بثلاثية في المباراة التي أقيمت على ستاد غزل المحلة أمس ،ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.

وحقق الأهلي فوزاً صعباً على سموحة أول أمس بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.

ترتيب هدافى الدوري المصري بعد فوز الزمالك والأهلي وبيراميدز:

عدي الدباغ - الزمالك 7

ناصر ماهر - بيراميدز 7

صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا 6

محمود حسن تريزيجيه - الأهلي 6

صلاح محسن - المصري 6

عمر الساعي - المصري 5

فخري لاكاي - سيراميكا كليوباترا 5

علي سليمان - كهرباء الإسماعيلية 4

مروان عثمان أوتاكا - سيراميكا كليوباترا/الأهلي 4

أحمد سيد زيزو - الأهلي 4

مصطفى زيكو - بيراميدز 4

عبد الرحيم دغموم - المصري 4

أسامة فيصل - البنك الأهلي 4

أحمد ياسر ريان - البنك الأهلي 4

أحمد فاروق - وادي دجلة 4

شكري نجيب - المقاولون العرب 4

فرانك بولي - وادي دجلة 4

محمد السيد شيكا - كهرباء الإسماعيلية 4

نيتس جراديشار - الأهلي 3

ياسين مرعي - الأهلي 3

بابي بادجي - سموحة 3

عمرو السولية - سيراميكا كليوباترا 3

شيكو بانزا - الزمالك 3

أحمد حامد شوشة - غزل المحلة 3

منذر طمين - المصري 3

ادهم حامد - بتروجيت 3

فادي فريد - الاتحاد السكندري 3

محمود دياسطي - وادي دجلة 3

أحمد عاطف - زد 3

إبراهيم عبد الحكيم - حرس الحدود 3

علي سليمان - كهرباء الإسماعيلية 3

صامويل أمادي - سموحة 3

أحمد العجوز - إنبي 3

بدر موسى - بتروجيت 3

ناصر منسي - الزمالك 3

فيستو مايلي - بيراميدز 3