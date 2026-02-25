قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة
«أنا مش بخيل» .. أحمد ماهر: مش بحب حد ييجي جنبي وأنا باكل |فيديو
البابا تواضروس: الكتاب المقدس هو العلاج الأساسي في وقت التجربة
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 8.. صراع داخلي بين الإرهابي محمود عزت وعناصر التنظيم
من الكاتدرائية المرقسية.. البابا تواضروس يواصل سلسلة «قوانين كتابية روحية»
البابا تواضروس: كلمة الله طريق النصرة في تجارب الصوم الكبير
تشكيل مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا
تعرف على الفرق الأقرب للتأهل من ملحق الدوري الأوروبي
"الأعلى للإعلام" والنقابات الفنية يتفقان على تقييم شامل لدراما وبرامج رمضان
تشكيل مباراة يوفنتوس وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أكثر من 30 جهة وسفينة مرتبطة بإيران
صلاح عبد الله يودع فهمي عمر برسالة مؤثرة: «يعني مش هتكلمني تاني"

محمد بدران   -  
علا محمد

نعى الفنان صلاح عبدالله، الإذاعي الكبير فهمي عمر، شيخ الإذاعيين ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 98 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء داخل أروقة الإذاعة المصرية.


وكتب عبد الله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يعني مش هتكلمني تاني تطمن عليّا يعني مش هسمع صوتك لما تطلبني بعد عمل شفتهولي وعجبك. دانا كنت بفتخر وأتباهى بإني على تواصل مع الأستاذ الكبير فهمي عمر شيخ الإذاعيين ورئيس الإذاعة السابق وصاحب أروع البرامج الرياضية والفنية والزملكاوي الأصيل.. مع السلامة وفي رعاية الله يا حبيبي ولن أنساك ما حييت وعزائي لأسرتك الكريمة".

وُلد فهمي عمر في 6 مارس 1928، والتحق بالعمل في الإذاعة المصرية ليكرس نحو 37 عامًا من حياته لخدمة الإعلام، حيث تدرج في المناصب المختلفة حتى تولى رئاستها بين عامي 1982 و1988.

ويعتبر فهمي عمر مؤسس شبكة الإذاعات الإقليمية في مصر، ولقب بـ"شيخ الإذاعيين" تقديرًا لمكانته المهنية الرفيعة ومسيرته الطويلة.

وخلال رحلته الإعلامية، قدم مجموعة من البرامج الإذاعية البارزة، أبرزها البرنامج الشهير “ساعة لقلبك”، الذي ساهم في إبراز وتألق العديد من نجوم الكوميديا في مصر، وأسهم في ترسيخ مكانة الإذاعة المصرية كمنبر رئيسي للفن والثقافة.

الفنان صلاح عبدالله فهمي عمر نعى الفنان صلاح عبدالله الإذاعي الكبير فهمي عمر وفاة فهمي عمر

