صلاح عبد الله يودع فهمي عمر برسالة مؤثرة: «يعني مش هتكلمني تاني"

نعى الفنان صلاح عبدالله، الإذاعي الكبير فهمي عمر، شيخ الإذاعيين ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 98 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء داخل أروقة الإذاعة المصرية.



وكتب عبد الله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يعني مش هتكلمني تاني تطمن عليّا يعني مش هسمع صوتك لما تطلبني بعد عمل شفتهولي وعجبك. دانا كنت بفتخر وأتباهى بإني على تواصل مع الأستاذ الكبير فهمي عمر شيخ الإذاعيين ورئيس الإذاعة السابق وصاحب أروع البرامج الرياضية والفنية والزملكاوي الأصيل.. مع السلامة وفي رعاية الله يا حبيبي ولن أنساك ما حييت وعزائي لأسرتك الكريمة".

وُلد فهمي عمر في 6 مارس 1928، والتحق بالعمل في الإذاعة المصرية ليكرس نحو 37 عامًا من حياته لخدمة الإعلام، حيث تدرج في المناصب المختلفة حتى تولى رئاستها بين عامي 1982 و1988.

ويعتبر فهمي عمر مؤسس شبكة الإذاعات الإقليمية في مصر، ولقب بـ"شيخ الإذاعيين" تقديرًا لمكانته المهنية الرفيعة ومسيرته الطويلة.

وخلال رحلته الإعلامية، قدم مجموعة من البرامج الإذاعية البارزة، أبرزها البرنامج الشهير “ساعة لقلبك”، الذي ساهم في إبراز وتألق العديد من نجوم الكوميديا في مصر، وأسهم في ترسيخ مكانة الإذاعة المصرية كمنبر رئيسي للفن والثقافة.