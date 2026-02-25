وزير الدولة للإعلام ينعى الإذاعي الكبير فهمي عمر

نعى الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام الإذاعي المصري الأستاذ فهمي عمر احد رواد الإذاعة المصرية ورئيسها السابق، والذي كان أستاذاً بارزاً في فنون العمل الإذاعي.

وكتب وزير الدولة للإعلام عبر فيسبوك :" تتلمذ على يديه عشرات ممن أثروا الإذاعة المصرية وحفظوا لها ريادتها على مر السنين...كما نذكر للراحل الكبير ما تميز به من انتماء وطني اصيل، وخلق رفيع ضرب من خلاله المثل والقدوة لمن عاصروه ومن أعقبوه كما يدين الإعلام الرياضي له بالفضل الكبير كأحد أبرز مؤسسي مدرسة التحليل الرياضي الذي جذب اهتمام الملايين.

وأكد أن الإعلامي الكبير الأستاذ فهمي عمر تميز بالروح الوطنية والمهنية العالية، والإضافة الخلاقة لكل المواقع التي تولاها، مذيعاً ورئيساً للإذاعة ونائباً بارزاً في البرلمان، ولم ينفصل في كل ذلك عن أهله وذويه وتلاميذه، فكان خير نموذج لهم خلال مسيرته الحافلة بالكثير من الإنجاز.



واختتم "رحم الله فقيد الإعلام المصري الكبير وأدخله فسيح جناته، وألهم ذويه وتلاميذه وأحبابه الصبر والسلوان".