خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
حريق هائل بمخزن للمواد الغذائية بعزبة الهجانة بالقاهرة
مصطفى بكري ينعى شيخ الإذاعيين فهمي عمر.. رمز الصعيد الوطني الجسور
تحويل «استراحة الملك فاروق» إلى مركز فنون عالمي
أخبار البلد

وزير الدولة للإعلام ينعى الإذاعي الكبير فهمي عمر

الإذاعي الكبير فهمي عمر
الإذاعي الكبير فهمي عمر
محمد بدران   -  
علا محمد

نعى الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام  الإذاعي المصري الأستاذ فهمي عمر احد رواد الإذاعة المصرية ورئيسها السابق، والذي كان أستاذاً بارزاً في فنون العمل الإذاعي.

وكتب وزير الدولة للإعلام عبر فيسبوك :"  تتلمذ على يديه عشرات ممن أثروا الإذاعة المصرية وحفظوا لها ريادتها على مر السنين...كما نذكر للراحل الكبير ما تميز به من انتماء وطني اصيل، وخلق رفيع ضرب من خلاله المثل والقدوة لمن عاصروه ومن أعقبوه كما يدين الإعلام الرياضي له بالفضل الكبير كأحد أبرز مؤسسي مدرسة التحليل الرياضي الذي جذب اهتمام الملايين.

وأكد أن الإعلامي الكبير الأستاذ فهمي عمر تميز بالروح الوطنية والمهنية العالية، والإضافة الخلاقة لكل المواقع التي تولاها، مذيعاً ورئيساً للإذاعة ونائباً بارزاً في البرلمان، ولم ينفصل في كل ذلك عن أهله وذويه وتلاميذه، فكان خير نموذج لهم خلال مسيرته الحافلة بالكثير من الإنجاز.


واختتم "رحم الله فقيد الإعلام المصري الكبير وأدخله فسيح جناته، وألهم ذويه وتلاميذه وأحبابه الصبر والسلوان".

الكاتب الصحفي ضياء رشوان ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام الإذاعي المصري فهمي عمر وزير الدولة للإعلام

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

فعاليات الأسبوع الدعوي الثامن عشر

البحوث الإسلامية يواصل فعاليات الأسبوع الدعوي الثامن عشر بكلية الدعوة بالقاهرة

حكم قرآءة القرآن بدون وضوء

حكم قراءة القرآن بدون وضوء.. اعرف الضوابط الشرعية

الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي: قصة سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم درس في الدعاء للذرية

بالصور

بروح كهربائية.. عودة أوبل كورسا الهاتشباك 2026

أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026

لوتس إميرا 2026.. أقوى نسخة بنزين بإنتاج محدود

لوتس إميرا 2026
لوتس إميرا 2026
لوتس إميرا 2026

خبير تغذية يقدم إرشادات لعلاج التخمة والانتفاخ بعد الصيام

خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام
خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام
خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام

مسلسل الكينج الحلقة 8.. زواج محمد عادل إمام وميرنا جميل

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

