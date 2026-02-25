اتحاد الكرة ينعى الإذاعي فهمي عمر

نعى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام، والعاملون بالاتحاد، الإذاعي الكبير فهمي عمر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق، الذي وافته المنية تاركًا إرثًا وطنيًا ورياضيًا لا يُنسى.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان له :-

ينعى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام، والعاملون بالاتحاد، ببالغ الحزن والأسى الإذاعي الكبير فهمي عمر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق، الذي رحل عن عالمنا تاركاً إرثاً وطنياً ورياضياً لا ينسى، ويدعون المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه والأسرة الرياضية والإعلامية الصبر والسلوان.

وتابع:" يعد الراحل فهمي عمر أحد أعمدة الإعلام العربي ورمزاً من رموز الإدارة الرياضية في مصر، حيث تميز بمسيرة مهنية امتدت لعقود، قدم خلالها نموذجاً فريداً في التعليق الرياضي والإدارة الحكيمة داخل جدران الاتحاد المصري لكرة القدم، ورحيله يمثل خسارة كبيرة للوسطين الرياضي والإذاعي، لما كان يتمتع به من خلق رفيع ورؤية ثاقبة ساهمت في تطوير المنظومة الرياضية خلال سنوات عمله.