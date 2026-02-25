مجدي الجلاد لـ"حبر سري": تطبيق "الرأي والرأي الآخر" ضرورة لإصلاح الإعلام ومواجهة القنوات المعادية

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد ضرورة التنفيذ الفعلي لما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إتاحة «الرأي والرأي الآخر»، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ لا يزال غائبًا عن المشهد الإعلامي، في ظل سيطرة نغمة واحدة وغياب التعدد في الطرح.

وأوضح مجدي الجلاد، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن المواطن المصري يجب أن يجد، عبر التلفزيون والراديو والصحف، معلومات متدفقة دون حجب، وآراء مختلفة تعكس تنوع المجتمع، مؤكدًا أن الإعلام في جوهره هو الوعاء الحضاري للحوار الوطني، ولا بد أن يتيح مساحة حقيقية لظهور كل الأطياف، بما يقدّم للمواطن «وجبة دسمة» من الآراء والتحليلات.

وأضاف مجدي الجلاد، أن توافر هذا التنوع والشفافية سيدفع المواطن تلقائيًا إلى الابتعاد عن القنوات المعادية، لأن الإعلام الوطني القوي والقادر على الحوار هو الأكثر تأثيرًا ومصداقية.

وأشار مجدي الجلاد إلى أن تكليف الدولة بتوجيه من رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء بتطوير المنظومة الإعلامية، يعكس إدراك القيادة السياسية لوجود خلل أو نقاط ضعف تحتاج إلى معالجة، مؤكدًا أن قوة الإعلام من قوة الدولة، وأن إصلاحه ضرورة وطنية لتعزيز الثقة وبناء وعي عام مستنير.