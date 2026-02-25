قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مطار اسطنبول: إلغاء الرحلات المتجهة إلى طهران مساء اليوم
حسام موافي: النسيان ليس دائمًا من ألزهايمر.. والكشف الطبي ضروري في هذه الحالة
عودة الثلاثي .. قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة زد
قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين
التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد والخليج بدوري روشن السعودي
الأرصاد تحذر: استمرار انخفاض الحرارة .. والأجواء شديدة البرودة غدا
منصة مصر الرقمية.. رابط وخطوات التسجيل وطريقة الحصول على الخدمات
خروج عربتين من القطار 977 الإسباني عن القضبان في الأقصر دون إصابات
الأهلي يشكر النائب العام بعد الإفراج عن مجموعة من الجماهير المحبوسة
رمز الأبوة.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن سيدنا يعقوب قبل مولد أبيه إسحاق
جمال شعبان: المرض ابتلاء.. والطبيب يعالج لكن الله هو الشافي
مقتل شخص وإصابة 38 آخرين في حادث خروج ترام عن مساره بـ ميلانو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجدي الجلاد لـ"حبر سري": تطبيق "الرأي والرأي الآخر" ضرورة لإصلاح الإعلام ومواجهة القنوات المعادية

مجدي الجلاد
مجدي الجلاد
علا محمد

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد ضرورة التنفيذ الفعلي لما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إتاحة «الرأي والرأي الآخر»، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ لا يزال غائبًا عن المشهد الإعلامي، في ظل سيطرة نغمة واحدة وغياب التعدد في الطرح.

وأوضح مجدي الجلاد، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن المواطن المصري يجب أن يجد، عبر التلفزيون والراديو والصحف، معلومات متدفقة دون حجب، وآراء مختلفة تعكس تنوع المجتمع، مؤكدًا أن الإعلام في جوهره هو الوعاء الحضاري للحوار الوطني، ولا بد أن يتيح مساحة حقيقية لظهور كل الأطياف، بما يقدّم للمواطن «وجبة دسمة» من الآراء والتحليلات.

وأضاف مجدي الجلاد، أن توافر هذا التنوع والشفافية سيدفع المواطن تلقائيًا إلى الابتعاد عن القنوات المعادية، لأن الإعلام الوطني القوي والقادر على الحوار هو الأكثر تأثيرًا ومصداقية.

وأشار مجدي الجلاد إلى أن تكليف الدولة بتوجيه من رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء بتطوير المنظومة الإعلامية، يعكس إدراك القيادة السياسية لوجود خلل أو نقاط ضعف تحتاج إلى معالجة، مؤكدًا أن قوة الإعلام من قوة الدولة، وأن إصلاحه ضرورة وطنية لتعزيز الثقة وبناء وعي عام مستنير.

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي حبر سري مجدي الجلاد الاعلامية اسما ابراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

ترشيحاتنا

صيام الحامل

دار الإفتاء توضح حكم صيام الحامل المريضة بمرض مزمن

سؤال الطفل رشاد

ما هي أفضل الأوقات للصلاة على النبي؟.. أحمد عصام فرحات يجيب

برنامج اقرأ وربك الأكرم

هل يمكن رؤية سيدنا محمد في المنام؟.. أحمد عصام فرحات يجيب

بالصور

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد