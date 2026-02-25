مجدي الجلاد: عمرو أديب يتصدر الإعلام العربي.. والصحافة باقية رغم بريق الشاشة

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد إن الإعلامي عمرو أديب يتصدر المشهد الإعلامي في العالم العربي بلا منازع، مشددًا على أنه «رقم واحد بمسافة»، دون أي مجاملة، رغم انتمائهما إلى دفعة واحدة في إعلام القاهرة.

عمر المذيع المهني

وأوضح مجدي الجلاد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه انتقل إلى العمل التلفزيوني اعتمادًا على نجاحه وخبرته في الصحافة، مؤكدًا تمسكه الدائم بها باعتبارها صاحبة الفضل الحقيقي، لافتًا إلى أن العديد من الصحفيين الذين أغرتهم شهرة الشاشة وتركوا الصحافة ندموا لاحقًا، لأن عمر المذيع المهني قصير، بينما يظل الصحفي قادرًا على العطاء حتى آخر يوم في حياته.

وأعرب مجدي الجلاد عن سعادته بتوصيفه كاتبًا صحفيًا، صاحب تجارب وتاريخ مهني ممتد، مؤكدًا أن تاريخ الصحافة في مصر خلال الخمسة والعشرين عامًا الأخيرة لا يمكنه تجاهل اسمه أو ما قدمه من إسهامات مهنية.

شهرة القنوات التلفزيونية

وأشار إلى أن بعض من جذبتهم شهرة القنوات التلفزيونية ظلوا موجودين على الساحة لفترة، لكنهم لن يُسجلوا في تاريخ المهنة، مؤكدًا أن البقاء الحقيقي يكون للأثر الصحفي والمهني، لا لبريق الظهور الإعلامي المؤقت.