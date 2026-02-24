مجدي الجلاد: عبد الناصر كان شخصية وطنية لكن ارتكب أخطاء فادحة

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إنه من الصعب الحكم على تجربة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والبعض مختلفة على تلك الفترة، موضحًا أنه يعتقد أن عبد الناصر كان شخصية وطنية جدًا، تحررية جدًا من الاستعمار والسيطرة الغربية، وكان لديه حس ثوري ومتمرد.

وأوضح مجدي الجلاد، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج «حبر سري» على شاشة «القاهرة والناس»،: أن عبد الناصر حقق إنجازات كثيرة لمصر والوطن العربي كله، ولكل الحركات التحررية في أفريقيا والعالم، لكنه ارتكب أيضًا أخطاء فادحة ربما ناتجة عن قلة الخبرة السياسية؛ لأنه عندما تولى الحكم كان تقريبًا 34 سنة، صغير، وقادم من خارج مطبخ السياسة.

وشدد مجدي الجلاد على أن السياسة بمثابة مطبخ، مشيرًا إلى أن السياسي الناجح يجب أن يكون متربيًا في حركات طلابية، مثقفًا، ومنخرطًا في أحزاب وقوى سياسية، ويمارس السياسة، ولديه علاقات بالقوى السياسية المختلفة، وقادر على استيعاب الحوار السياسي.