القبض على لص سرق تروسيكل بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تشكك القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة "تروسيكل" بالمنيا.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنيا)، وبسؤاله قرر بأنه حال سيره بأحد الطرق الزراعية طلب منه أحد الأشخاص يستقل مركبة "تروسيكل" مساعدته فى تشغيلها وتبين له عدم وجود المفاتيح الخاصة بها فقام بتصوير ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لشكه بقيام المذكور بسرقتها.

أمكن تحديد مالك المركبة (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا ) وبسؤاله أقر بعدم تقدمه ببلاغ فى هذا الشأن لكون المركبة بدون ترخيص ، كما أمكن تحديد وضبط مركبة "التروسيكل" الظاهرة بمقطع الفيديو ومستقلها (عنصر جنائى – مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته اعترف بقيامه بسرقة المركبة بأسلوب "المغافلة" حال توقفها بدائرة المركز، وتم بإرشاده ضبط المركبة المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.





