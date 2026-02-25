قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إنفانتينو: أثق في قدرة المكسيك على استضافة مباريات المونديال رغم أعمال العنف

إنفانتينو
إنفانتينو
مجدي سلامة

أثارت أعمال العنف التي اندلعت في المكسيك عقب مقتل أحد كبار تجار المخدرات تساؤلاتٍ كثيرة حول قدرة البلاد على استضافة كأس العالم بعد ثلاثة أشهر فقط.

لكن رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، يعتقد أن ذلك ممكن.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي عقده في كولومبيا: "بالطبع، نتابع الوضع في المكسيك عن كثب هذه الأيام، لكنني أود أن أؤكد منذ البداية أننا نثق ثقةً كاملة بالمكسيك، وبرئيستها كلوديا شينباوم، وبالسلطات، ونحن على يقين بأن كل شيء سيسير بسلاسة قدر الإمكان".

وأضاف: "المكسيك بلد عظيم، وكما هو الحال في كل بلدان العالم، تحدث فيه أمورٌ غير متوقعة؛ فنحن لا نعيش على سطح القمر أو كوكب آخر. ولهذا السبب لدينا حكومات وشرطة وسلطات تضمن النظام والأمن".

وكان الجيش المكسيكي قد قتل نيميسيو روبين أوسيجويرا سيرفانتس، الملقب بـ"إل مينشو"، زعيم كارتل خاليسكو للجيل الجديد، يوم الأحد، مما أشعل فتيل موجة عنف استمرت لعدة أيام، إذ أحرق أعضاء الكارتل سيارات وقطعوا الطرق في نحو اثنتي عشرة ولاية مكسيكية، وأفادت السلطات بمقتل ما لا يقل عن 70 شخصًا.

وتأجلت أربع مباريات كرة قدم رفيعة المستوى من الدوريات المحلية يوم الأحد الماضي، بما في ذلك مباراة في مدينة كويريتارو بوسط البلاد، إذ من المقرر أن يلعب المنتخب المكسيكي مباراة ودية ضد أيسلندا مساء الأربعاء.

من المقرر إقامة 13 مباراة في كأس العالم في المكسيك، بما في ذلك المباراة الافتتاحية في مكسيكو سيتي يوم 11 يونيو بين المكسيك وجنوب إفريقيا. ومن المقرر أن تستضيف جوادالاخارا، معقل كارتل خاليسكو، أربع مباريات.

من المقرر أن يلعب المنتخب الكولومبي مباراة في مكسيكو سيتي وأخرى في جوادالاخارا.

وقال رامون جيسورون، رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم: "مباراتانا الأوليان في المكسيك، لكننا نعلم أنهم سيتجاوزون هذه الأزمة ويواصلون التقدم. لدي ثقة مطلقة في تحليلي الجيوسياسي بأن المكسيك ستتجاوز هذه المشكلة، وبسرعة كبيرة".

وقد أعربت دول أخرى عن قلقها البالغ، أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أنه يتابع عن كثب التطورات قبل المباراة الودية المقررة ضد المكسيك في مارس.

ومن المقرر أن يلعب منتخب جامايكا ضد منتخب كاليدونيا الجديدة في غوادالاخارا يوم 26 مارس في مباراة نصف نهائي فاصلة قارية، إذ يتأهل الفائز لمواجهة منتخب الكونغو على بطاقة التأهل لكأس العالم.

وقال مايكل ريكيتس، رئيس الاتحاد الجامايكي لكرة القدم: "المباراتان في نهاية مارس، لذا لا يزال أمامنا شهر آخر لنرى ما سيحدث؛ لكن بصراحة، هذا الأمر يُثير قلقي الشديد، سننتظر تعليمات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن إقامة المباريات أو البحث عن بدائل أخرى".

وستستضيف مدينة مونتيري المكسيكية مباراة فاصلة أخرى، إذ يلعب منتخب بوليفيا ضد منتخب سورينام، ويتأهل الفائز لمواجهة منتخب العراق على بطاقة التأهل للبطولة.

وفي يوم الاثنين، صرّح شينباوم بأنه "يضمن تمامًا" إقامة مباريات كأس العالم في غوادالاخارا كما هو مخطط لها، وأضاف أنه "لا يوجد أي خطر".

واختتم إنفانتينو: "نحن على اتصال دائم مع الرئاسة والسلطات في المكسيك، ونراقب الوضع عن كثب، ستكون بطولة كأس العالم احتفالاً رائعاً".

