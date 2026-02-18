إنفانتينو : لا مكان للعنصرية في كرة القدم .. وندعم فينيسيوس بالكامل

أعرب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن صدمته وحزنه إزاء حادثة العنصرية المزعومة التي تعرض لها فينيسيوس جونيور خلال مباراة دوري أبطال أوروبا بين بنفيكا وريال مدريد.

وأكد إنفانتينو أن "لا مكان للعنصرية على الإطلاق في رياضتنا أو مجتمعنا، ونحن بحاجة إلى جميع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات ومحاسبة المسؤولين".

وأضاف: "في الفيفا، ومن خلال الموقف العالمي ضد العنصرية ولجنة صوت اللاعبين، نحن ملتزمون بضمان احترام اللاعبين والمسؤولين والجماهير وحمايتهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند وقوع أي حوادث".

كما أشاد إنفانتينو بالحكم فرانسوا ليتكسير لتفعيله بروتوكول مكافحة العنصرية بإشارة الذراع لإيقاف المباراة ومعالجة الموقف.

وختم رئيس الفيفا حديثه بالتأكيد على التضامن الكامل مع ضحايا العنصرية وأي شكل من أشكال التمييز، قائلاً: "سأستمر دائمًا في التأكيد على: لا للعنصرية! لا لأي شكل من أشكال التمييز!"

ووقعت الحادثة مباشرة بعد تسجيل فينيسيوس هدف التقدم لريال مدريد، في بداية الشوط الثاني، ما اضطر الحكم لإيقاف المباراة لمدة 11 دقيقة وتفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية الخاص بـ "يويفا".

والتقطت الكاميرات بريستياني وهو يغطي فمه بقميصه أثناء حديثه، وهو ما فُسر من قبل لاعبي ريال مدريد على أنه تصرف عنصري، وتصاعدت الأمور مع صيحات استهجان مستمرة تجاه فينيسيوس واندلاع شجار لفظي بينه وبين كيليان مبابي.