نلتزم بضمان احترام وحماية اللاعبين.. إنفانتينو يعلق على ما حدث ضد فينيسيوس
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
إنفانتينو : لا مكان للعنصرية في كرة القدم .. وندعم فينيسيوس بالكامل

إسراء أشرف

أعرب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن صدمته وحزنه إزاء حادثة العنصرية المزعومة التي تعرض لها فينيسيوس جونيور خلال مباراة دوري أبطال أوروبا بين بنفيكا وريال مدريد.

وأكد إنفانتينو أن "لا مكان للعنصرية على الإطلاق في رياضتنا أو مجتمعنا، ونحن بحاجة إلى جميع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات ومحاسبة المسؤولين".

وأضاف: "في الفيفا، ومن خلال الموقف العالمي ضد العنصرية ولجنة صوت اللاعبين، نحن ملتزمون بضمان احترام اللاعبين والمسؤولين والجماهير وحمايتهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند وقوع أي حوادث".

كما أشاد إنفانتينو بالحكم فرانسوا ليتكسير لتفعيله بروتوكول مكافحة العنصرية بإشارة الذراع لإيقاف المباراة ومعالجة الموقف.

وختم رئيس الفيفا حديثه بالتأكيد على التضامن الكامل مع ضحايا العنصرية وأي شكل من أشكال التمييز، قائلاً: "سأستمر دائمًا في التأكيد على: لا للعنصرية! لا لأي شكل من أشكال التمييز!"

ووقعت الحادثة مباشرة بعد تسجيل فينيسيوس هدف التقدم لريال مدريد، في بداية الشوط الثاني، ما اضطر الحكم لإيقاف المباراة لمدة 11 دقيقة وتفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية الخاص بـ "يويفا".

والتقطت الكاميرات بريستياني وهو يغطي فمه بقميصه أثناء حديثه، وهو ما فُسر من قبل لاعبي ريال مدريد على أنه تصرف عنصري، وتصاعدت الأمور مع صيحات استهجان مستمرة تجاه فينيسيوس واندلاع شجار لفظي بينه وبين كيليان مبابي.

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

