بنفيكا يؤكد دعمه لبريستياني بعد واقعة عنصرية فينيسيوس

أصدر نادي بنفيكا بيانًا رسميًا لتأكيد دعمه الكامل للاعبه الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، وذلك بعد الأحداث المثيرة للجدل خلال مواجهة ريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء في البيان أن بريستياني لطالما تميز بسلوكه الرياضي والمهني داخل النادي، محافظًا على احترام الخصوم والمؤسسات، وملتزمًا بالمبادئ والقيم التي تُعرف هوية جماهير بنفيكا.

وأضاف النادي أنه يأسف لحملة التشهير التي تعرض لها اللاعب مؤخرًا، مؤكدًا وقوفه الكامل إلى جانبه في هذه الفترة، ودعمه لأي إجراءات رسمية للتحقق من الحقائق المتعلقة بالواقعة.

ووقعت الحادثة مباشرة بعد تسجيل فينيسيوس هدف التقدم لريال مدريد، في بداية الشوط الثاني، ما اضطر الحكم لإيقاف المباراة لمدة 11 دقيقة وتفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية الخاص بـ "يويفا".

والتقطت الكاميرات بريستياني وهو يغطي فمه بقميصه أثناء حديثه، وهو ما فُسر من قبل لاعبي ريال مدريد على أنه تصرف عنصري، وتصاعدت الأمور مع صيحات استهجان مستمرة تجاه فينيسيوس واندلاع شجار لفظي بينه وبين كيليان مبابي.