وسط حالة من الترقب لجدول أعماله، تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن الخميس الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة، حيث من المتوقع أن تحضر وفود من أكثر من عشرين دولة أولى اجتماعات المجلس منذ إنشائه في يناير الماضي.

وعرض برنامج "منتصف النهار"، الذي تقدمه الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان (تحضيرات لانعقاد "مجلس السلام" في واشنطن.. وإدانات واسعة لقرارات إسرائيل بشأن الضفة).

وكان ترامب قد أكد في وقت سابق أن الدول الأعضاء في مجلس السلام تعهدت بتقديم أكثر من خمسة مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، مطالباً حركة حماس بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالنزع الكامل والفوري للسلاح، رغم تجدد الخروقات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في القطاع.

يأتي ذلك فيما دعت حماس مجلس السلام إلى التحرك الفوري لوقف تلك الخروقات، مطالباً المجلس بتطبيق المبادئ التي أعلنها لتحقيق السلام على أرض الواقع، فضلاً عن تسهيل دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع لمباشرة مهامها وتوفير الموارد اللازمة لبدء مرحلة إغاثة وإعمار حقيقية تنهي معاناة السكان.

في المقابل تحاول إسرائيل وضع المزيد من العراقيل أمام تطبيق بنود المرحلة الثانية من اتفاق غزة، لاسيما بعدما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تتحرك من الخط الأصفر في قطاع غزة حتى يتم نزع سلاح حماس، وهو ما شدد عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تمثل ورقة ضغط من أجل فرض الملف على أجندة اجتماع الخميس وزيادة الزخم الدولي لإعادة الإعمار وتنفيذ بنود المرحلة الثانية من الاتفاق وقطع الطريق أمام حكومة نتنياهو التي تريد إرباك مسار الاتفاق ومنع أي تفاهمات قد تكون محتملة بمجلس السلام.