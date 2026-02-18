نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

تقدَّم السيد الشريف، نقيب السادة الأشراف، بخالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يجعله شهر خير ورحمة وبركة على الجميع.

وأعرب نقيب السادة الأشراف، عن أمله في أن يكون هذا الشهر الكريم فرصة للتقرب إلى الله بالطاعات، ونشر قيم العطاء والتسامح والتكافل، داعيًا إلى اغتنامه في العبادة والعمل الصالح، ليكون شهرًا للأمن والاستقرار والسلام.

وشدَّد نقيب السادة الأشراف، على أهمية التراحم والتعاون بين أفراد المجتمع، والوقوف بجانب الفقراء والمحتاجين، مؤكدًا أن رمضان شهر الخير والبذل، وميثاق لتعزيز روح المحبة والوحدة بين الجميع.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على أمتنا أعوامًا عديدة، وأن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يعُم الأمن والسلام على العالم أجمع.