أخبار العالم

إخلاء مقر حزب فرنسا الأبية بعد تهديد بوجود قنبلة

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
محمود نوفل

أخلى حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، الأربعاء، مقره الرئيسي في باريس، عقب تلقيه تهديدًا بوجود قنبلة، بعد تحميله جزئيًا مسؤولية مقتل ناشط يميني متطرف في مدينة ليون.

من جانبه؛ قال منسق الحزب، مانويل بومبار، عبر منصة إكس: “تم إخلاء المقر الوطني لحزب فرنسا الأبية للتو بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة حيث تواجدت قوات الشرطة في المكان دون تسجيل أي إصابات.

ويشار إلى أن  فرنسا شهدت في السنوات الأخيرة توترات متصاعدة بين التيارات السياسية المختلفة، خصوصًا بين الأحزاب اليسارية واليمينية، تزامنًا مع حوادث عنف فردية أثارت جدلًا واسعًا على المستوى الوطني.

وتأسس حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، عام 2008.

فرنسا حزب فرنسا الأبية مدينة ليون مقتل ناشط يميني في فرنسا

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

تقارب عسكري متسارع.. قائد القوات الجوية يلتقى نظيره التركي لبحث التعاون المشترك

