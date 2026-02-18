إخلاء مقر حزب فرنسا الأبية بعد تهديد بوجود قنبلة

أخلى حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، الأربعاء، مقره الرئيسي في باريس، عقب تلقيه تهديدًا بوجود قنبلة، بعد تحميله جزئيًا مسؤولية مقتل ناشط يميني متطرف في مدينة ليون.

من جانبه؛ قال منسق الحزب، مانويل بومبار، عبر منصة إكس: “تم إخلاء المقر الوطني لحزب فرنسا الأبية للتو بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة حيث تواجدت قوات الشرطة في المكان دون تسجيل أي إصابات.

ويشار إلى أن فرنسا شهدت في السنوات الأخيرة توترات متصاعدة بين التيارات السياسية المختلفة، خصوصًا بين الأحزاب اليسارية واليمينية، تزامنًا مع حوادث عنف فردية أثارت جدلًا واسعًا على المستوى الوطني.

وتأسس حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، عام 2008.