وفاة والدة الفنان نبيل علي ماهر.. تعرف على موعد ومكان جنازتها
شاهد.. أول طائرة ركاب تهبط في فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو
اعتبارا من اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
ارتفاع الدولار والريال السعودي .. تعرف على أسعار العملات اليوم
تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة
دخل الفرد بالدول النامية 6500 دولار،.. ماذا قال محيي الدين عن مستقبل الاقتصاد العالمي؟
أخبار العالم

منخفض جوي قوي يضرب فرنسا يومي الأربعاء والخميس

منخفض جوي قوي يضرب فرنسا يومي الأربعاء والخميس
منخفض جوي قوي يضرب فرنسا يومي الأربعاء والخميس
أ ش أ

تشهد فرنسا منخفضا جويا جديدا اليوم "الأربعاء" وغدا الخميس مع مرور العاصفة بيدرو.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية نقلا عن قناة الطقس الفرنسية (La Chaîne Météo) أن هذا المنخفض الجوي "المتطور جيدا ضمن نمط جوي مضطرب"، سيتشكل بسرعة قبل أن يجتاح البلاد باتجاه إيطاليا، وسيجلب معه "رياحا قوية، وأمطارا غزيرة، وأمواجا عالية على ساحل المحيط الأطلسي، وتساقطا كثيفا للثلوج في الجبال".

ووفقا لقناة الطقس الفرنسية، سيجلب وصول منخفض بيدرو "شدة كبيرة في الرياح، وأمطارا غزيرة، وتساقطا كثيفا للثلوج في الجبال".

وابتداء من صباح اليوم "الأربعاء"، سيؤثر هذا النظام الجوي الأول على جزء كبير من النصف الشمالي للبلاد، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.

وأضافت الهيئة أنه "من المتوقع تساقط بضعة سنتيمترات من الأمطار، قد تصل محليا إلى 5 سنتيمترات في المرتفعات، قبل ذوبان الثلوج لاحقًا خلال اليوم".

وابتداء من عصر اليوم الأربعاء، سيجلب نظام جوي ثان، أمطارا غزيرة متواصلة من /بريتاني/ إلى حوض باريس وقد تصل كمية الأمطار المتراكمة إلى ما بين 15 و30 ملم، وقد تكون أعلى محليا في بريتاني، على أرض مشبعة بالمياه.

وغدا الخميس، ستتجه العاصفة نحو الجنوب الغربي مصحوبة بأمطار غزيرة، قد تصل أحيانا إلى ما بين 30 و50 ملم، خاصة باتجاه غرب ماسيف سنترال وجبال الألب. وستشتد الرياح بشكل ملحوظ بين ساحل المحيط الأطلسي والجنوب الغربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط: ومن المتوقع هبوب رياح عاتية متكررة تتراوح سرعتها بين 90 و100 كم/ساعة، وقد تصل إلى 120 كم/ساعة .

وتتوقع قناة الطقس الفرنسية هطول أمطار غزيرة في حوضي نهري اللوار والسين ، وقد يؤدي هذا الطقس الجديد إلى تفاقم الفيضانات وانتشارها على نطاق أوسع في المناطق التي صدرت فيها بالفعل تحذيرات حمراء من الفيضانات من قبل "فيجيكرو" (خدمة مراقبة الفيضانات الفرنسية).

وعلى طول ساحل المحيط الأطلسي، سيتزامن مرور هذا النظام الجوي مع ارتفاع المد والجزر. ويثير اجتماع الرياح العاتية والأمواج العالية مخاوف بشأن خطر الفيضانات في المناطق الأكثر عرضة للخطر، لا سيما في منطقة /أكيتين/، واحتمالية ارتفاع الأمواج.

