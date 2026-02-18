تصاعد دخان كثيف.. 5 جرحى في انفجار كنيسة بنيويورك

تسبب انفجار فى تدمير مبني كنيسة في شمال ولاية نيويورك الأمريكية وإصابة 5 أشخاص بينهم رجل إطفاء.

وأفادت وكالات الانباء بأن رجل الاطفاء تعرض لحروق شديدة أثناء استجابته لبلاغ عن رائحة غاز في المبنى.

وتحقق شرطة الولاية في أسباب الانفجار الذي وقع نحو الساعة 10:30 صباح الثلاثاء في كنيسة أباندونت لايف فولوشيب تشيريش الواقعة في منطقة ريفية تبعد حوالي 80 كيلومترا شمال شرق مدينة سيراكيوز.



ونُقل المصابون الخمسة إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، وأدرج اثنان منهم في حالة حرجة، من بينهم رجل الإطفاء الذي وصل إلى موقع الحادث.

فيما يتلقى الثلاثة الآخرون العلاج من إصابات لا يُعتقد أنها تهدد حياتهم، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وأوضحت الشرطة أنه لا توجد مؤشرات أولية على أن الانفجار مرتبط بنشاط إجرامي، مشيرة إلى أن الحادث أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود وألحق أضراراً جسيمة بمبنى الكنيسة.

وأشار عناصر شرطة الولاية إلى أن الكنيسة كانت تدفأ باستخدام أسطوانات البروبان.