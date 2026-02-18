قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة والدة الفنان نبيل علي ماهر.. تعرف على موعد ومكان جنازتها
شاهد.. أول طائرة ركاب تهبط في فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو
اعتبارا من اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
ارتفاع الدولار والريال السعودي .. تعرف على أسعار العملات اليوم
تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة
دخل الفرد بالدول النامية 6500 دولار،.. ماذا قال محيي الدين عن مستقبل الاقتصاد العالمي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تعافٍ حذر لأسهم آسيا بدعم التكنولوجيا اليابانية… وترقب لمحضر بنك الفيدرالي وبيانات التضخم الأمريكية

تعافٍ حذر لأسهم آسيا بدعم التكنولوجيا اليابانية… وترقب لمحضر بنك الفيدرالي وبيانات التضخم الأمريكية
تعافٍ حذر لأسهم آسيا بدعم التكنولوجيا اليابانية… وترقب لمحضر بنك الفيدرالي وبيانات التضخم الأمريكية
أ ش أ

ارتفعت الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بتعافٍ نسبي لأسهم التكنولوجيا، لا سيما في اليابان، التي استعادت جزءًا من خسائرها الأخيرة، رغم استمرار القلق بشأن تداعيات تطورات الذكاء الاصطناعي على القطاع.

وظلت أسواق الصين وكوريا الجنوبية وهونج كونج وسنغافورة مغلقة بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية، ما أبقى أحجام التداول في المنطقة عند مستويات محدودة؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي .

واستمدت البورصات الآسيوية إشارات إيجابية من تعاملات وول ستريت، التي سجلت تماسكًا طفيفًا خلال الجلسة السابقة مع تعافٍ متباين لأسهم التكنولوجيا.

واستقرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مستويات شبه ثابتة وسط ترقب حزمة من البيانات المهمة عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأيام المقبلة.

ويأتي في مقدمة هذه المؤشرات محضر اجتماع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يناير، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (بي سي إي)، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى البنك المركزي الأمريكي، والمقرر صدوره يوم الجمعة.

وسجل مؤشر مؤشر "نيكي 225" ارتفاعًا بنسبة 1.1%، فيما صعد مؤشر مؤشر توبكس بنحو 1.4%، بعدما تكبد المؤشران خسائر حادة في وقت سابق من الأسبوع.

وكانت أسهم التكنولوجيا من أبرز الرابحين على مؤشر "نيكاي"، حيث استعادت جزءًا من خسائر استمرت لأسابيع. كما استفادت السوق اليابانية الأوسع نطاقًا من عمليات شراء انتقائية بعد موجة هبوط استمرت يومين، أعقبت صدور بيانات ضعيفة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع.

وعززت بيانات التجارة لشهر يناير ثقة المستثمرين، إذ أظهرت قفزة في الصادرات اليابانية بأكثر من المتوقع. إلا أن الواردات تراجعت بشكل مفاجئ، فيما سجلت اليابان عجزًا تجاريًا خلال الشهر.

في أستراليا، ارتفع مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 بنسبة 0.4%، مواصلًا مكاسبه من الجلسة السابقة.

وجاء سهم سي إس إل المحدودة بين أكبر الداعمين للمؤشر، بعدما صعد 0.6% عقب توقيع اتفاقية ترخيص مع شركة إيلي ليلي آند كومبانيالأمريكية.

في المقابل، تراجع سهم بي إتش بي جروب بنسبة 1.6% من مستويات قياسية، رغم تسجيله أرباحًا قوية للنصف الأول. كما انخفض سهم سانتوس المحدودة بنسبة 1.7% بعد تراجع أرباحه السنوية 25%، وتراجع أيضًا سهم صن كورب جروب بفعل نتائج مالية ضعيفة.

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار الأجور في أستراليا نمو الدخول بما يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات خلال الربع المنتهي في ديسمبر، ما يعكس استمرار مرونة الاقتصاد، لكنه عزز في الوقت ذاته المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.

أما في الهند، فتحرك مؤشر مؤشر نيفتي 50 في نطاق ضيق خلال التعاملات الصباحية، في ظل استمرار الضغوط على أسهم شركات البرمجيات المحلية، التي لم تنجح بعد في التعافي من خسائر حادة تكبدتها خلال الأسبوع الماضي.

وتراجعت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا الهندية، مثل إنفوسيس و**ويبرو** و**إتش سي إل إنفوسيستمز**، على مدار فبراير، وسط مخاوف من أن تؤدي التطورات المتسارعة في أدوات ووكلاء الذكاء الاصطناعي إلى تقليص حصتها السوقية.

وامتد الضغط إلى أسهم التكنولوجيا عالميًا، لا سيما بعد إطلاق شركة أنثروبيك أدوات برمجية جديدة عززت المخاوف بشأن تغير قواعد المنافسة في قطاع البرمجيات والخدمات التقنية.

ارتفعت الأسهم الآسيوية تعافٍ نسبي لأسهم التكنولوجيا تطورات الذكاء الاصطناعي أسواق الصين عطلة رأس السنة القمرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

رضا عبد العال

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

ترشيحاتنا

رونالدو

رونالد يغيب عن لقاء النصر وأركاداغ في دوري أبطال آسيا

جيانلوكا بريستياني

أول رد من نجم بنفيكا على إتهامات العنصرية لـ فينسيوس جونيور

أتلتيكو مدريد

أتلتيكو يبحث عن رد الاعتبار أوروبيا أمام كلوب بروج بعد السقوط المحلي

بالصور

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد