الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي تواجهان يوميًا تحديًا يتمثل في الكثافة المرتفعة خلال الفترات الصباحية، وهي التوقيتات المعتادة لتوجه المؤمن عليهم لتلقي الخدمات الطبية، خاصة مرضى الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى متابعة دورية منتظمة وصرف العلاج بشكل مستمر.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ومروة فهمي، أن مواجهة هذا التحدي جاءت من خلال استغلال ما يُعرف بـ "الفترات البينية"، وهي الفترة من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 مساءً، بحيث يتم تقديم الخدمات خلالها لمرضى الأمراض المزمنة، بما يحقق الاستفادة القصوى من المنشآت الصحية التي تعمل بكثافة عالية في الصباح، ويسهم في توزيع أعداد المترددين وتقليل الازدحام.

وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف بالأساس كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة، الذين يتأثرون سلبًا بالانتظار لفترات طويلة، مشيرًا إلى أن المبادرة جاءت بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إلى الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بضرورة تخصيص مسارات مختلفة لهذه الفئات.

وفي السياق ذاته، أشار عبدالغفار إلى إطلاق حملة "لا ينتظر"، والمخصصة لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، موضحًا أنه سيتم منحهم بطاقات تأمين صحي بشكل مميز يتيح لهم أولوية الحصول على الخدمة عبر «المسار السريع».

وبيّن أن التطبيق سيبدأ بصورة تجريبية في عدد من الفروع ذات الكثافة المرتفعة، تشمل عيادات التأمين الصحي في مدن ومناطق مدينة نصر، الدقي، القليوبية، الغربية، أسيوط، ومنطقة شمال غرب الدلتا، وهي المناطق التي شهدت معدلات تردد وكثافة سكانية مرتفعة.