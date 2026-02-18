شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

علق الإعلامي أحمد شوبير ، عن مدى صحة ركلة جزاء سيراميكا كليوباترا، أمام الزمالك في كأس مصر.

وكشف شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، أنه تواصل مع عدد من الحكام لتحليل قرار احتساب ركلة الجزاء لصالح سيراميكا كليوباترا، موضحًا أن الآراء اختلفت بشأنها، فهناك من رأى أنها صحيحة وفقًا للقانون، بينما اعتبر آخرون أنها لا تستوجب الاحتساب.

وأشار إلى أن الركلة أُهدرت في النهاية، وكان من الممكن أن تمنح الزمالك دفعة قوية إذا تم تسجيلها، سواء من الناحية المعنوية أو في مجريات اللقاء.

وتأهل سيراميكا كليوباترا علي حساب الزمالك إلى دور ربع النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد هيئة قناة السويس في دور الـ 16، ضمن منافسات كأس مصر.

وافتتح سيراميكا كليوباترا التهديف في الدقيقة 18، بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى لصالح سيراميكا ، نفذها صديق أوجولا بعرضية الى داخل منطقة الجزاء وصلت الى رجب نبيل الذي مررها بالرأس نحو منتصف المنطقة حاول تشتيتها حسام عبد المجيد ولكن تدخل في مرهاه عن طريق الخطأ.

وأدرك محمد إسماعيل هدف التعادل في الدقيقة 45.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا الثاني في الدقيقة 70، بعد تمريرة من فاخري لاكاي من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء وصلت الى أحمد بلحاج الذي سدد كرة قوية مقوسة من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.