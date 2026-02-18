لا تتبنوا فكرة المظلومية.. تعليق صادم من شوبير بعد خروج الزمالك من كأس مصر

علّق الإعلامي أحمد شوبير على هزيمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا أمس الثلاثاء بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة كأس مصر.



وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم : "البعض يقول لي أنني قلت أمس إن الزمالك مرشح؟ نعم، قلت إن فرصة الزمالك أكبر من سيراميكا، بحكم الجماهيرية والتاريخ، لكن ما حدث في الملعب كان أمرًا مختلفًا تمامًا، سيراميكا فريق محترم، ومن يستبعده من ترشيحات الدوري يكون مخطئًا".

وتابع: "سيراميكا نادٍ لديه نظام، ولديه مدرب، ولديه لاعبون، ولا تستمع يا مشجع الزمالك إلى مبررات الإرهاق وما شابه ذلك، فهذه القصة اعتاد الناس عليها، حدثت مع الأهلي وحدثت مع بيراميدز، والجميع عمل وفق النظام نفسه، والاتحاد وضع جدولًا ووافق عليه الجميع، وتم نقل المباراة إلى الإسماعيلية في ملعب جيد وكل الأمور كانت على ما يرام، نعم هناك ضغط مباريات، لكن الضغط واقع على الجميع، فلا تُعلّق الأعذار، ولا تنسق خلف من يريد أن يجرّك إلى التبريرات".

وأضاف: "معتمد جمال مدرب جيد، والفريق حقق مكاسب عديدة، وبدأ بعض اللاعبين الصغار في الظهور، ومحمود بنتايج شارك ولعب لبعض الوقت، وكل ذلك أمر جيد، لكن لا تتبنوا فكرة المظلومية، فهذا الكلام لا فائدة منه ولن يوصلك إلى شيء".