قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة
المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير ينتقد انسحاب مودرن سبورت أمام كهرباء الإسماعيلية: خطوة مرفوضة

شوبير
شوبير
منار نور

علّق أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، على أزمة مباراة مودرن سبورت أمام كهرباء الإسماعيلية، بعد انسحاب الفريق الأول مؤقتًا قبل العودة لاستكمال اللقاء، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بالوسط الرياضي.
وأكد شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، أن ما حدث عقب احتساب ركلة جزاء لصالح كهرباء الإسماعيلية أمر غير لائق ولا يجب أن يتكرر، مشددًا على رفضه التام لفكرة الانسحاب من المباريات، ومعتبرًا أن مثل هذه التصرفات تسيء للمسابقة.


وأضاف أن الاعتراض على القرارات التحكيمية حق مشروع، لكن لا يبرر تعطيل المباراة أو الانسحاب منها، متسائلًا عن الجهة التي اتخذت قرار الانسحاب ثم التراجع عنه والعودة لاستكمال اللقاء.
وأشار إلى أن ركلة الجزاء كانت تستحق المراجعة، إلا أن ذلك لا يمنح أي فريق الحق في اتخاذ خطوة الانسحاب، موضحًا أن السيناريو انتهى بإهدار الركلة وتعادل الفريقين، لكنه شدد على ضرورة عدم مرور الواقعة دون محاسبة، خاصة في ظل المرحلة الحاسمة من الدوري سواء في صراع اللقب أو الهروب من الهبوط.
واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أهمية اتخاذ قرارات رادعة، لافتًا إلى أن مودرن سبورت طلب عقد اجتماع عاجل مع رابطة الأندية لمناقشة ملف التحكيم، مشددًا على أن ما حدث يمثل خطأ كبيرًا يتطلب التعامل معه بحزم.

شوبير الاهلي مودرن سبورت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

ترشيحاتنا

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

أسعار الفراخ اليوم

قبل رمضان.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم بالأسواق

عداد الكهرباء

من يملك عداد الكهرباء بعد الإخلاء؟ خطوات جديدة قبل التنفيذ

بالصور

الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد