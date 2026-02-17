شوبير ينتقد انسحاب مودرن سبورت أمام كهرباء الإسماعيلية: خطوة مرفوضة

علّق أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، على أزمة مباراة مودرن سبورت أمام كهرباء الإسماعيلية، بعد انسحاب الفريق الأول مؤقتًا قبل العودة لاستكمال اللقاء، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بالوسط الرياضي.

وأكد شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، أن ما حدث عقب احتساب ركلة جزاء لصالح كهرباء الإسماعيلية أمر غير لائق ولا يجب أن يتكرر، مشددًا على رفضه التام لفكرة الانسحاب من المباريات، ومعتبرًا أن مثل هذه التصرفات تسيء للمسابقة.



وأضاف أن الاعتراض على القرارات التحكيمية حق مشروع، لكن لا يبرر تعطيل المباراة أو الانسحاب منها، متسائلًا عن الجهة التي اتخذت قرار الانسحاب ثم التراجع عنه والعودة لاستكمال اللقاء.

وأشار إلى أن ركلة الجزاء كانت تستحق المراجعة، إلا أن ذلك لا يمنح أي فريق الحق في اتخاذ خطوة الانسحاب، موضحًا أن السيناريو انتهى بإهدار الركلة وتعادل الفريقين، لكنه شدد على ضرورة عدم مرور الواقعة دون محاسبة، خاصة في ظل المرحلة الحاسمة من الدوري سواء في صراع اللقب أو الهروب من الهبوط.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أهمية اتخاذ قرارات رادعة، لافتًا إلى أن مودرن سبورت طلب عقد اجتماع عاجل مع رابطة الأندية لمناقشة ملف التحكيم، مشددًا على أن ما حدث يمثل خطأ كبيرًا يتطلب التعامل معه بحزم.