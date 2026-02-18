قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة والدة نبيل علي ماهر وموعد ومكان جنازتها
شاهد.. أول طائرة ركاب تهبط في فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو
اعتبارا من اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
ارتفاع الدولار والريال السعودي .. تعرف على أسعار العملات اليوم
تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة
دخل الفرد بالدول النامية 6500 دولار،.. ماذا قال محيي الدين عن مستقبل الاقتصاد العالمي؟
بالصور

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
أسماء عبد الحفيظ

لا تخلو مائدة رمضان من السمبوسة، فهي الضيف الدائم الذي ينتظره الجميع مع أذان المغرب، قرمشتها الذهبية وصوتها المميز عند أول قضمة هما سر عشقها الحقيقي.

سر قرمشة السمبوسة في رمضان

 الحقيقة أن هناك خطأ واحدًا شائعًا كفيل بأن يفسد النتيجة مهما كانت الحشوة لذيذة.

الخطأ الذي يفسد القرمشة: حرارة الزيت غير المناسبة

قالت الشيف سارة الحافظ فى تصريحات خاصة لـ صدى لبلد، أن أكبر خطأ تقع فيه كثير من ربات البيوت هو قلي السمبوسة في زيت غير ساخن بالدرجة الكافية، أو العكس، في زيت شديد السخونة. كلا الأمرين يفسد القرمشة.

الزيت البارد أو الدافئ يجعل العجينة تمتص كميات كبيرة من الزيت، فتخرج السمبوسة طرية ومشبعة بالدهن، وقد تتفتح أطرافها.

الزيت شديد السخونة يحمرّ السطح بسرعة بينما يبقى الداخل طريًا أو غير ناضج، فتفقد التوازن بين اللون والقرمشة.

الدرجة المثالية لقلي السمبوسة تتراوح بين 170 و180 درجة مئوية. إذا لم يتوفر ميزان حرارة، يمكن اختبار الزيت بوضع قطعة صغيرة من العجين، فإذا ارتفعت بهدوء وبدأت في التحمير التدريجي دون احتراق سريع، فالحرارة مناسبة.

السمبوسة 

اختيار الرقاق المناسب

سر القرمشة يبدأ من نوع العجين. احرصي على شراء رقاق سمبوسة طازج غير جاف أو متشقق. الرقاق القديم يفقد رطوبته الطبيعية ويصبح هشًا بطريقة غير صحية، ما يؤدي إلى تكسّره أثناء اللف أو تشربه للزيت بسرعة.

إذا لاحظتِ أن الرقاق بدأ يجف أثناء العمل، غطّيه بفوطة قطنية نظيفة ورطبة قليلًا حتى لا يفقد مرونته.

لا تبالغي في الحشوة

من الأخطاء الشائعة أيضًا حشو السمبوسة بكمية كبيرة من الخليط. الحشوة الزائدة تضغط على الأطراف وتمنع إحكام الغلق، مما يسمح بدخول الزيت إلى الداخل. النتيجة تكون سمبوسة طرية من الداخل ومفتوحة من الأطراف.

ضعي كمية معتدلة، مع التأكد من إغلاق الحواف جيدًا باستخدام خليط بسيط من الماء والدقيق لضمان الالتصاق.

لا تقليها مباشرة من الفريزر

كثيرات يفضلن تجهيز السمبوسة مسبقًا وتخزينها في الفريزر، وهي فكرة عملية جدًا في رمضان. لكن قليها مباشرة وهي مجمدة تمامًا قد يسبب انخفاض حرارة الزيت فجأة، فيؤثر على القرمشة.

الأفضل إخراجها قبل القلي بدقائق قليلة فقط، بحيث لا تذوب بالكامل، بل تبقى باردة مع احتفاظها بتماسكها.

لا تكدّسي المقلاة

وضع كمية كبيرة من السمبوسة دفعة واحدة يخفض حرارة الزيت ويمنع التحمير المتساوي. اقليها على دفعات صغيرة حتى تحافظي على درجة الحرارة المثالية وتحصلين على لون ذهبي متجانس.

سر إضافي لقرمشة تدوم

بعد إخراج السمبوسة من الزيت، ضعيها على شبكة معدنية وليس على مناديل فقط. الشبكة تسمح بمرور الهواء من جميع الجهات، فتحافظ على القوام المقرمش. تغطيتها فورًا أو وضعها في وعاء مغلق يجعل البخار المتصاعد يلين سطحها.

ماذا عن السمبوسة في الفرن أو القلاية الهوائية؟

للحصول على قرمشة قريبة من القلي:

  • ادهني الوجه بطبقة خفيفة جدًا من الزيت.
  • سخّني الفرن مسبقًا على حرارة عالية.
  • لا تفتحي الباب كثيرًا أثناء الخبز.

في القلاية الهوائية، رشي رذاذًا خفيفًا من الزيت وقلّبي القطع في منتصف الوقت لضمان التحمير المتساوي.

السمبوسة قرمشة السمبوسة سر قرمشة السمبوسة سر قرمشة السمبوسة في رمضان

