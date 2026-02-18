مصدر بـ كاف .. عقوبات الأهلي تنحصر بين الغرامة ومنع حضور الجماهير مع إيقاف التنفيذ

كشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ الكاف” ، على أن أقصى عقوبة يمكن توقيعها على الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي باستاد القاهرة الدولي.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن لجنة الانضباط بالكاف ستفرض عقوبة مالية على الأهلي بعد أحداث المباراة الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المصدر، أن أقصى عقوبة يمكن فرضها على الأهلي هي إيقاف الجماهير لمدة مباراة واحده لكن العقوبة ستكون مع وقف التنفيذ.

وتابع: وهو ما لا يخالف لوائح الكاف وعدم تأثيرها على الأهلي إلا في حال تكرار شغب الجماهير خلال المباريات القادمة

واسترسل: وسيتم فرض غرامة مالية على الأهلي بين 10 لـ 20 ألف دولار كأقصى حد وفق اللوائح المنصوص عليها في هذا الشأن

وفي وقت سابق أعرب الاتحاد الافريقي “كاف” ، عن استياءه من أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) حسب البيان، بأشد العبارات الأحداث غير المقبولة التي وقعت خلال مباراة دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي (مصر) ونادي الجيش الملكي (المغرب)، والتي أقيمت في القاهرة يوم الأحد 15 فبراير 2026.

وأحال الاتحاد الأفريقي الملف الخاص بهذه الأحداث إلى الهيئة التأديبية للتحقيق فيها.

وبناءً على ذلك، سيتم إخضاع أي شخص تثبت إدانته للعقوبات المنصوص عليها في الأحكام التنظيمية.