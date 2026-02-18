قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تطورات مثيرة فى أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي .. وادارة النادي تجهز ملفا كاملا من 8 فيديوهات .. اعرف الحكاية كاملة

جانب من احداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
جانب من احداث مباراة الأهلي والجيش الملكي

تصاعدت حدة التوتر خلف الكواليس بعد مواجهة الأهلي والجيش الملكي في ختام دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا لتتحول المباراة التي اقيمت على استاد القاهرة من مجرد صراع على صدارة المجموعة الى ملف مفتوح امام لجان الانضباط والتحقيق

مصدر خاص كشف تفاصيل جديدة تعيد رسم صورة ما جرى في المدرجات مؤكدا ان المشهد لم يكن احاديا كما جرى تداوله بل تداخلت فيه عدة عوامل تنظيمية وجماهيرية صنعت الازمة التي تقدمت على اثرها ادارة الجيش الملكي بشكوى رسمية بداعي تعرض بعثتها لاعتداء عبر القاء زجاجات داخل الملعب

رواية مختلفة

بحسب المصدر فان قوات الامن المكلفة بتأمين اللقاء كانت ترفض بشكل قاطع دخول الجماهير بزجاجات مياه مغلقة حيث تم الزام المشجعين بالتخلص من الاغطية قبل الدخول وذلك لتقليل خطورة استخدامها في القذف او احداث اصابات مباشرة داخل المدرجات او ارضية الملعب

المفاجأة التي فجرتها التحقيقات الداخلية داخل النادي الاهلي تمثلت في ان عددا كبيرا من الزجاجات التي تم القاؤها لم يكن مصدرها الجماهير القادمة من الخارج بل من بعض نقاط البيع والاكشاك داخل الاستاد نفسه وهو ما فتح باب التساؤلات حول مسؤولية الجهات المنظمة عن ضبط عملية البيع داخل الملعب في المباريات الكبرى

ثماني لقطات تشعل الملف

المصدر اكد ان ادارة النادي الأهلي اعدت ملفا متكاملا تم تقديمه الى الجهات المختصة تضمن ثمانية مقاطع فيديو تتراوح مدة كل منها بين دقيقة وثلاث دقائق توثق لحظات التوتر منذ بدايتها

ووفقا للرواية المقدمة فان الشرارة الاولى اندلعت عندما حاول عدد من جماهير الفريق المغربي الاقتراب من السور الحديدي الفاصل في اتجاه ارضية الملعب قبل ان تتدخل قوات الامن وتمنع اي محاولة اقتحام لتبدأ بعدها حالة من التراشق بالزجاجات بين بعض الجماهير من الطرفين في مشهد مؤسف لا يليق بحجم البطولة القارية

في المقابل كان النادي الاهلي قد بادر هو الاخر بتقديم شكوى الى لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم ردا على الشكوى المغربية في محاولة لتوضيح الصورة كاملة امام الجهات المسؤولة

صدارة مستحقة وملف لم يغلق

بعيدا عن كواليس الازمة نجح الاهلي في حسم صدارة المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط متفوقا بفارق نقطة واحدة عن الجيش الملكي بينما جاء يانغ أفريكانز ثالثا بثماني نقاط وتذيل شبيبة القبائل الترتيب بثلاث نقاط

الصدارة منحت بطل مصر افضلية معنوية قبل دخول الادوار الاقصائية لكنها لم تمنع استمرار تداعيات ما حدث في استاد القاهرة خاصة مع حساسية العلاقات الكروية بين اندية شمال افريقيا

مواجهة نارية في ربع النهائي

قرعة ربع النهائي التي اقيمت بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اسفرت عن صدام كلاسيكي جديد بين الأهلي والترجي في مواجهة تحمل تاريخا طويلا من الصراعات القارية

من المقرر ان تقام مباراة الذهاب في تونس خلال ايام 13 او 14 او 15 مارس على ان يحتضن استاد القاهرة مواجهة الاياب ايام 20 او 21 او 22 من الشهر ذاته في صدام ينتظر ان يكون مشحونا فنيا وجماهيريا

الفائز من هذه القمة العربية سيواجه المتأهل من مواجهة صن داونز والملعب المالي في نصف النهائي وهو ما يزيد من صعوبة الطريق نحو اللقب

توروب يضع النقاط فوق الحروف

من جانبه شدد المدير الفني الدنماركي ييس توروب على ان مواجهة الترجي لن تكون سهلة على الاطلاق مؤكدا ان جميع الفرق التي بلغت ربع النهائي تملك الطموح والقدرة على الذهاب بعيدا في البطولة

المدرب اوضح ان خوض مباراة الذهاب خارج القاهرة يمنح فريقه ميزة نسبية حيث سيكون الحسم على ملعبه ووسط جماهيره لكنه في الوقت ذاته اكد ان التفكير الحالي ينصب على مباريات الدوري المحلي وان التعامل مع كل مرحلة سيكون وفقا لاهميتها الزمنية

توروب شدد ايضا على ان تصدر المجموعة اصبح من الماضي وان الفريق الذي يسعى للتتويج لا يجب ان يخشى اي منافس مهما كان اسمه او تاريخه

