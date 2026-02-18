فرصة جديدة .. كواليس جلسة «توروب» مع محمد شريف في الأهلي

كشف الإعلامي جمال الغندور أن مصدرًا داخل النادي الأهلي أكد أن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقد جلسة خاصة مع محمد شريف مهاجم الفريق، خلال الساعات الماضية، من أجل تحفيزه قبل المرحلة المقبلة.

وأكد خلال برنامج ستاد المحور أن المدير الفني حرص على طمأنة اللاعب، ووعده بالحصول على فرصة للمشاركة خلال الفترة المقبلة، في ظل ضغط المباريات والحاجة إلى جاهزية جميع العناصر.

أضاف :"وطالب توروب مهاجم الأهلي بضرورة مضاعفة الجهد في التدريبات والتركيز الكامل، مشددًا على أن الفرص تُمنح للأكثر جاهزية والتزامًا داخل الملعب،ويأتي تحرك المدير الفني في إطار سعيه للحفاظ على حالة التنافس بين اللاعبين، وتجهيز كل العناصر للاستحقاقات المحلية والقارية المنتظرة".