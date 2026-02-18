موعد مسلسلات رمضان على شاشة «DMC»

أعلنت شاشة dmc عن خريطة مسلسلات شهر رمضان المبارك ٢٠٢٦، والتي تضم عددًا من المسلسلات المتنوعة.

ويعرض في تمام الساعة 06:00 مساءً، مسلسل فخر الدلتا، مع إعادته في الساعة 05:15 صباحًا و11:30 صباحًا.

وفي الساعة 07:15 مساءً، يعرض مسلسل كان يا ما كان، على أن تكون الإعادة في 01:45 صباحًا و10:15 مساءً.

أما في تمام الساعة 08:30 مساءً، فيأتي مسلسل مناعة، الذي يقدم حبكة درامية مشوقة، مع مواعيد إعادة في 03:00 صباحًا و12:45 ظهرًا.

ويعرض مسلسل على كلاي في الساعة 09:45 مساءً، بينما تُعاد حلقاته في 06:30 صباحًا و03:45 عصرًا.

وفي تمام الساعة 11:00 مساءً، تعرض القناة مسلسل صحاب الأرض، الذي يُعد من أبرز الأعمال ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، وتأتي إعادته في الساعة 09:00 صباحًا.

ويُعرض مسلسل أولاد الراعي، مع إعادة في الساعة 07:45 صباحًا، ليختتم خريطة العرض اليومية على شاشة DMC دراما.