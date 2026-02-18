قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عراقجي يغادر جنيف متوجّهًا إلى ايران بعد انتهاء المفاوضات النووية
المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك
قبل 20 عامًا من ظهور الأعراض .. اختبار دم يكشف عن مرض الزهايمر
تامر أمين يُشيد بمُبادرة «الجبهة الوطنية»: أكبر فعالية في التكافل الإنساني قبل رمضان |فيديو
سجل الآن واحصل على تدريب عالمي من «هارفارد» في مجالات القيادات والتقنيات
ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه
الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك
«شبانة»: «توروب» يُقر بأزمة الهجوم في الأهلي ويبحث عن حلول عاجلة
رئيس الجبهة: انتهت الانتخابات ودورنا المجتمعي بدأ.. مليون كرتونة ودواجن مُدعمة بـ75 جنيهًا بالمحافظات
عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان
«لمسة إنسانية في رمضان».. محمود شعراوي: الجبهة الوطنية يخطط لتمكين المصريين بعيدًا عن الدعم المؤقت
جريمة الدقهلية.. 3 أشخاص يلقون مُحامية من شُرفة المنزل بسبب خلافات الميراث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موعد مسلسلات رمضان على شاشة «DMC»

موعد مسلسلات رمضان
موعد مسلسلات رمضان
سارة عبد الله

أعلنت شاشة dmc عن خريطة مسلسلات شهر رمضان المبارك ٢٠٢٦، والتي تضم عددًا من المسلسلات المتنوعة.

ويعرض في تمام الساعة 06:00 مساءً، مسلسل فخر الدلتا، مع إعادته في الساعة 05:15 صباحًا و11:30 صباحًا.

وفي الساعة 07:15 مساءً، يعرض مسلسل كان يا ما كان، على أن تكون الإعادة في 01:45 صباحًا و10:15 مساءً.

أما في تمام الساعة 08:30 مساءً، فيأتي مسلسل مناعة، الذي يقدم حبكة درامية مشوقة، مع مواعيد إعادة في 03:00 صباحًا و12:45 ظهرًا.

ويعرض مسلسل على كلاي  في الساعة 09:45 مساءً، بينما تُعاد حلقاته في 06:30 صباحًا و03:45 عصرًا.

وفي تمام الساعة 11:00 مساءً، تعرض القناة مسلسل صحاب الأرض، الذي يُعد من أبرز الأعمال ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، وتأتي إعادته في الساعة 09:00 صباحًا.

ويُعرض مسلسل أولاد الراعي، مع إعادة في الساعة 07:45 صباحًا، ليختتم خريطة العرض اليومية على شاشة DMC دراما.

مسلسلات شهر رمضان المبارك DMC رمضان موعد المسلسلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بني سويف

بتكلفة 5.5 مليون جنيه .. افتتاح عيادتين جديدتين بطب أسنان بني سويف لخدمة المواطنين

فصل الكهرباء

غداً.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ

استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك…محافظ بورسعيد يلتقي رؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد

استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.. محافظ بورسعيد يلتقي رؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد

بالصور

قبل 20 عامًا من ظهور الأعراض .. اختبار دم يكشف عن مرض الزهايمر

يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة
يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة
يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة

مسلسل سوا سوا الحلقة 1.. إلغاء عقد قران هدى المفتي وأحمد مالك ومحاولة قتل حسني شتا

احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

التمر فى رمضان
التمر فى رمضان
التمر فى رمضان

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة

فيديو

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد