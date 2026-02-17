موعد عرض مسلسل رأس الأفعى قبل انطلاق أولى حلقاته

يترقب الكثير من المشاهدين بدء الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2026، ويعرض مسلسل رأس الأفعى، للفنان أمير كرارة وشريف منير، حصريا عبر قناة ON الفضائية في تمام الثامنة مساء، ويعاد 3 مرات على مدار اليوم التالي.

مسلسل رأس الأفعى

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.



ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.



ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.