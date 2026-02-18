قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الفجر 30 شعبان .. كلمات تفتح لك أبواب الفرج وتفرج همك
ابتزاز إلكتروني يُهدّد خصوصية الأسرة.. الحلقة الأخيرة من «لعبة وقلبت بجد» تكشف التفاصيل
مريم فاتح.. الطالبة الموهوبة التي أبهرت وزارة التربية والتعليم بمسابقة التنمية المستدامة | تفاصيل
معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض
داخل غرفة الملابس.. حسام عبدالمجيد يعتذر لعبدالله السعيد: «نرفزة الملعب»
إعلامي: الزمالك فقد هويته بغياب الجماهير .. وسيراميكا كليوباترا استحق الفوز
عقوبات التسوّل ودخول البيوت بدون إذن .. وفقًا للقانون
«فينيسيوس» يفتح النار: العنصرية جبن.. ولا أفهم سبب إنذاري خلال مواجهة ريال مدريد وبنفيكا
استئصال بروستاتا.. تقرير طبي يكشف الحالة الصحية لـ نتنياهو بعد «السرطان»
مواعيد المتحف المصري الكبير في رمضان
ترند «الاستحمام في الظلام».. يساعد على النوم أسرع |تفاصيل
عقوبات التسوّل ودخول البيوت بدون إذن .. وفقًا للقانون

محمد الشعراوي

أعلنت دار الإفتاء المصرية، تعذر رؤية هلال شهر رمضان لعام 1447هـ - 2026م، بعد استطلاع الهلال من خلال اللجان الشرعية المنتشرة في الجمهورية.

وقالت دار الإفتاء المصرية الرؤية الشرعية للهلال في بث مباشر على الهواء عقب صلاة المغرب، إن اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن أول ايام شهر رمضان الخميس.

عقوبة التسول

طبقا لنص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، تحديد المادة الأولى، يتم معاقبة المتسول بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق.

ونصت المادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

وعاقبت المادة (3) بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

ونصت المادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

ونصت المادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

ونصت المادة (6): يعاقب بنفس العقوبة كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.

كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

وفى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .

دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان عقوبة التسول

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

احمد مالك وهدي المفتي

مسلسل سوا سوا الحلقة 1.. إلغاء عقد قران هدى المفتي وأحمد مالك ومحاولة قتل حسني شتا

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزبد من الإصابة بمرض السكري

دراسة: الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد خطر الإصابة بالسكري بنسبة 49%

أسباب الإصابة بحصوات المرارة .. عوامل خطر يجب الانتباه إليها

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

ترند «الاستحمام في الظلام».. يساعد على النوم أسرع |تفاصيل

قبل 20 عامًا من ظهور الأعراض .. اختبار دم يكشف عن مرض الزهايمر

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

