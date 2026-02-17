برلماني: دعم الإنتاج المحلي وتطوير القطاعين الزراعي والحيواني حجر أساس لتحقيق الاكتفاء الذاتي

ثمن النائب تامر عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار عادلة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعكس نهج استباقي في إدارة ملف الأمن الغذائي.

وأوضح عبد الحميد في تصريحات خاصة أن الحرص على توفير السلع بكميات كافية وجودة مناسبة، مع تطبيق تخفيضات حقيقية في المنافذ والمعارض، يمثل رسالة طمأنة واضحة للمواطنين قبل حلول شهر رمضان، مشيرا إلى أهمية الرقابة الصارمة على الأسواق لمنع أي تلاعب أو استغلال.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس باستخدام جميع آليات الدولة لضبط الأسعار، خاصة فيما يتعلق باللحوم البيضاء والسلع الأساسية، تؤكد جدية الدولة في مواجهة أية محاولات للمضاربة أو رفع الأسعار دون مبرر.

واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحه بالتأكيد على أن دعم الإنتاج المحلي وتطوير القطاعين الزراعي والحيواني يمثلان حجر الأساس لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية محدودي ومتوسطي الدخل.