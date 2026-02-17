قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
الإفراج عن البلوجر نورهان حفظي عقب براءتها من تهمة تعاطي المخدرات
موعد أول صلاة للمغرب في رمضان.. هتصوم كام ساعة
رسميا.. غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان في فلسطين
تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 18 يهبط تحت الـ 5600
الأردن: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
8 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
العراق: غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: جهاز مستقبل مصر يعزز الأمن الغذائي وركيزة أساسية للجمهورية الجديدة

لنائب أحمد حافظ
لنائب أحمد حافظ
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن المشروعات التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسار تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، مشيرًا إلى أن ما يجري على أرض الواقع يعكس تخطيطًا دقيقًا ورؤية بعيدة المدى لإدارة موارد الدولة بكفاءة.

وقال حافظ، إن زيارة وفد من مجلس النواب مؤخرا إلى الجهاز كشفت عن حجم الإنجاز المتحقق في مشروع «الدلتا الجديدة»، بما يتضمنه من زراعات استراتيجية ومحطات لمعالجة المياه، إلى جانب مشروعات الثروة الحيوانية ومجمعات الصوامع والتبريد، وهو ما يعكس تكاملًا واضحًا في منظومة الإنتاج والتخزين والتصنيع الغذائي.

وأضاف النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التوسع الزراعي الحديث لم يعد خيارًا تنمويًا فحسب، بل ضرورة تفرضها التحديات الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية تستهدف تقليل الفجوة الغذائية، وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي، وتعزيز استقرار الأسواق.

وأشار إلى أن جهاز مستقبل مصر يمثل نموذجًا عمليًا لقدرة مؤسسات الدولة على تنفيذ مشروعات قومية كبرى في توقيتات قياسية، مع الاعتماد على أساليب الإدارة الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن،  على أن دعم منظومة الأمن الغذائي يظل أحد أهم مرتكزات الأمن القومي، وأن ما يتحقق في جهاز مستقبل مصر يعزز مسار التنمية المستدامة ويدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات العالمية.

البرلمان مجلس النواب مستقبل مصر جهاز مستقبل مصر نواب

