برلماني: جهاز مستقبل مصر يعزز الأمن الغذائي وركيزة أساسية للجمهورية الجديدة

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن المشروعات التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسار تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، مشيرًا إلى أن ما يجري على أرض الواقع يعكس تخطيطًا دقيقًا ورؤية بعيدة المدى لإدارة موارد الدولة بكفاءة.

وقال حافظ، إن زيارة وفد من مجلس النواب مؤخرا إلى الجهاز كشفت عن حجم الإنجاز المتحقق في مشروع «الدلتا الجديدة»، بما يتضمنه من زراعات استراتيجية ومحطات لمعالجة المياه، إلى جانب مشروعات الثروة الحيوانية ومجمعات الصوامع والتبريد، وهو ما يعكس تكاملًا واضحًا في منظومة الإنتاج والتخزين والتصنيع الغذائي.

وأضاف النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التوسع الزراعي الحديث لم يعد خيارًا تنمويًا فحسب، بل ضرورة تفرضها التحديات الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية تستهدف تقليل الفجوة الغذائية، وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي، وتعزيز استقرار الأسواق.

وأشار إلى أن جهاز مستقبل مصر يمثل نموذجًا عمليًا لقدرة مؤسسات الدولة على تنفيذ مشروعات قومية كبرى في توقيتات قياسية، مع الاعتماد على أساليب الإدارة الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، على أن دعم منظومة الأمن الغذائي يظل أحد أهم مرتكزات الأمن القومي، وأن ما يتحقق في جهاز مستقبل مصر يعزز مسار التنمية المستدامة ويدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات العالمية.