دعاء الفجر 30 شعبان .. كلمات تفتح لك أبواب الفرج وتفرج همك
ابتزاز إلكتروني يُهدّد خصوصية الأسرة.. الحلقة الأخيرة من «لعبة وقلبت بجد» تكشف التفاصيل
مريم فاتح.. الطالبة الموهوبة التي أبهرت وزارة التربية والتعليم بمسابقة التنمية المستدامة | تفاصيل
معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض
داخل غرفة الملابس.. حسام عبدالمجيد يعتذر لعبدالله السعيد: «نرفزة الملعب»
إعلامي: الزمالك فقد هويته بغياب الجماهير .. وسيراميكا كليوباترا استحق الفوز
عقوبات التسوّل ودخول البيوت بدون إذن .. وفقًا للقانون
«فينيسيوس» يفتح النار: العنصرية جبن.. ولا أفهم سبب إنذاري خلال مواجهة ريال مدريد وبنفيكا
استئصال بروستاتا.. تقرير طبي يكشف الحالة الصحية لـ نتنياهو بعد «السرطان»
مواعيد المتحف المصري الكبير في رمضان
ترند «الاستحمام في الظلام».. يساعد على النوم أسرع |تفاصيل
بالصور

أسباب الإصابة بحصوات المرارة .. عوامل خطر يجب الانتباه إليها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
آية التيجي

تُعد حصوات المرارة من المشكلات الشائعة في الجهاز الهضمي، وتحدث عندما تتكوّن ترسبات صلبة داخل المرارة نتيجة اختلال في مكونات العصارة الصفراوية. 

ما هي حصوات المرارة؟

وكشف موقع Mayo Clinic، أن هناك عدة أسباب وعوامل خطر تزيد من احتمالية الإصابة بهذه الحالة.

وتعتبر حصوات المرارة هي كتل صلبة صغيرة تتكوّن داخل المرارة، وهي عضو صغير يقع أسفل الكبد ويخزن العصارة الصفراوية التي تساعد على هضم الدهون.

وتتكون معظم الحصوات من الكوليسترول، بينما تتكوّن نسبة أقل من صبغات البيليروبين (الحصوات الصبغية).

حصوات المرارة

الأسباب الرئيسية للإصابة بحصوات المرارة

ـ زيادة الكوليسترول في العصارة الصفراوية:
عندما يحتوي الصفراء على نسبة عالية من الكوليسترول، ولا يتمكن الكبد من إذابته بالكامل، قد يتبلور ويتحوّل إلى حصوات.
ـ خلل في تفريغ المرارة:
إذا لم تُفرغ المرارة محتواها بانتظام أو بشكل كامل، فقد تتركز العصارة الصفراوية وتزداد فرص تكوّن الحصوات.

ـ ارتفاع نسبة البيليروبين:
بعض الحالات مثل تليف الكبد أو اضطرابات الدم قد تؤدي إلى زيادة إنتاج البيليروبين، ما يساهم في تكوين الحصوات الصبغية.

حصوات المرارة

عوامل الخطر المرتبطة

ومن ابرز عوامل الخطر المحتلمة للإصابة الشورتات، وتشمل 
السمنة وزيادة الوزن
فقدان الوزن السريع (كما يحدث بعد جراحات السمنة)
اتباع نظام غذائي غني بالدهون وقليل الألياف
الحمل
التقدم في العمر (فوق 40 عامًا)
النساء أكثر عرضةللإصابة بالسكري
وجود تاريخ عائلي للإصابة.

حصوات المرارة

هل للنظام الغذائي دور

وتشير المصادر الطبية إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات المكررة والدهون المشبعة قد تزيد خطر الإصابة، بينما قد تساعد الأنظمة الغنية بالألياف والفواكه والخضروات على تقليل المخاطر.
كما أن فقدان الوزن التدريجي والصحي يُعد أكثر أمانًا من الحميات القاسية والسريعة التي قد تحفّز تكوّن الحصوات.

حصوات المرارة

 متى تظهر الأعراض؟

وفي كثير من الحالات لا تسبب الحصوات أعراضًا، ولكن عند انسداد القناة الصفراوية قد يشعر المريض بـ:
ألم مفاجئ وشديد في الجزء العلوي الأيمن من البطن
ألم يمتد إلى الكتف الأيمن
غثيان وقيء 

في بعض الحالات، ارتفاع في الحرارة.

أسباب حصوات المرارة عوامل خطر حصوات المرارة الكوليسترول والمرارة أعراض حصوات المرارة علاج حصوات المرارة الوقاية من حصوات المرارة تكوّن حصوات المرارة

