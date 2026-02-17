أحمد زاهر: زهقت من أدوار الشر واعتذرت 4 مرات.. والدراما مش كلها مشاكل

أكد الفنان أحمد زاهر: “الدراما ليست من المفترض طوال الوقت فى أنها تقدم المشاكل، وهناك دراما ترفيهية وتعليمية، ولها أنواع كثيرة جدا، ويجب تقديم كل أنواعها”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “مساء دي ام سي”: “كنت أنا ومخرج مسلسل لعبة وقلبت بجد مركزين جدا أن الرسائل لا تكون مباشرة وتبقي داخلة جواها دراما علشان توصل لقلب المواطن”.

وتابع: “لا أري أن العنف فى الدراما يؤثر على الواقع، لأن كل الدول تقدم أفلام وأعمال سينمائية بها عنف، أيه المانع أننا نخف من العنف شوية حتي لو موجود”.

وعن قيامه بالإستمرار فى أدوار الشر، أكد: “كنت مقرر قبل السنة اللي فاتت أني مش هلعب شرير تاني، وأتعرض عليا مسلسل سيد الناس وأعتذرت عنه 4 مرات علشان مش قادر ألعب شرير تاني، عايز أغير زهقت”.