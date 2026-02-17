أحمد زاهر : خفت من هجوم Gen Z بسبب روبلوكس

قال الفنان أحمد زاهر: “خوفت إن جيل gen z يقلب عليا بسبب مسلسل لعبة وقلبت بجد لأنه بيناقش عيوب لعبة “روبلوكس”، بس زي ما خوفت عليهم، خوفت على أولادي، وأما جيت حكيت لمني ونور، ومني اقتنعت لأنها معايا فى المسلسل، ونور عيطت بالدموع وترفيص فى الأرض إني همسح اللعبة”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “مساء دي ام سي”: “حاولت فى البداية أتكلم معاها وأشرحلها ومكنتش مقتنعة وبتعيط أني ممسحهاش، وكنت فى وضع أني لازم أحافظ عليها، حتي لو هتزعل شوية”.

وتابعت: “كانت بتتفرج على المسلسل، خافت وقالتلي الحمد لله أنك مسحتهالي، وكنت متخوف وصعبان عليا دموع الأولاد الصغيرين فى منه اللعبة، بس والله دا علشان مصلحتهم، مكنتش الدولة نفسها أتحركت بهذه السرعة إلا إذا كانت خطر على أولادنا”.