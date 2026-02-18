محمود مسلم: «هدية رمضان» مُبادرة اجتماعية تعكس شعور «الجبهة الوطنية» بمعاناة المواطنين

شارك الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، في مؤتمر الحزب لإطلاق “هدية رمضان” لجموع المصريين، والتي تتضمن توزيع 7,500 طن من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، إلى جانب مليون كرتونة سلع غذائية في مختلف محافظات الجمهورية.

وعلى هامش مشاركته، أكد مسلم أن المبادرة تمثل تحركًا اجتماعيًا من حزب سياسي يشعر بحجم التحديات التي يواجهها المواطن المصري، ويسعى للمساهمة في تخفيف بعض الأعباء خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن مبادرة “بداية جديدة” تستهدف الوصول إلى المواطنين في كل المحافظات، مشددًا على أن الكراتين والمواد الغذائية ستصل إلى “إخواتنا وأهلنا في جميع أنحاء الجمهورية”.

وأشار إلى أن أهم ما يميز المبادرة هو توقيتها، إذ تأتي بعد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية، حتى لا يتم ربطها بأي أهداف سياسية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الدعم المجتمعي ومساندة الأسر المصرية في شهر الخير.