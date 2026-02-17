7500 طن لحوم ومليون كرتونة.. شاهد «الجبهة الوطنية» تطلق أكبر مبادرة دعم للمصريين برمضان

أعلن الدكتور عاصم الحزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، والمستشار محمد عمران أمين عام الحزب، إطلاق مبادرة «هدية الحزب» لدعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح قيادات الحزب أن المبادرة تتضمن توفير ٧٥٠٠ طن من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، إلى جانب توزيع مليون كرتونة سلع غذائية، وذلك في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية، وضمان وصول السلع الأساسية لمستحقيها في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد الحزب أن عمليات التوزيع ستتم على مستوى الجمهورية وفق خطة تنظيمية تضمن العدالة في الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين خلال الشهر الكريم.