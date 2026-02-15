قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد البلشي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة كارثة على العمل الصحفي
مجلس الوزراء ينعى الدكتور مفيد شهاب: صاحب مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء
15 %.. تطبيق الزيادة الجديدة لـ المعاشات في يوليو 2026
السعودية تحدد موعد استطلاع هلال رمضان 2026
دعاء المغرب 28 شعبان.. كلمات قصيرة تجلب لك المغفرة والرحمة
سعر الدولار اليوم 15-2-2026 .. تراحع 4 قروش
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس أول أيام شهر رمضان 2026
أسعار الذهب الآن في مصر.. الحق اشتري
الاستثمار: سنعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات لتبسيط الإجراءات
حبس سيدة ومتهمين في واقعة العثور على أجنة داخل برطمانات ملقاة بالمنيا
ليدز يونايتد يتأهل لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد إقصاء برمنجهام سيتي
براءة البلوجر نورهان حفظي من تهمة تعاطي المخدرات بعد إلغاء حكم الحبس
برلمان

الجبهة الوطنية ينعي مفيد شهاب: أحد أعمدة مصر الفكرية والوطنية

الدكتور مفيد شهاب
الدكتور مفيد شهاب
حسن رضوان

نعى د. عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية وكل قيادات وأعضاء الحزب، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ الدكتور مفيد شهاب، أحد أبرز الرموز الوطنية والقامات القانونية والفكرية التي أفنت عمرها في خدمة الوطن، مدافعًا عن مصالحه، وحارسًا لمبادئه، ومثالًا يُحتذى في النزاهة والعلم والإخلاص.

وأوضح الحزب، في بيان النعي،: لقد كان الفقيد الراحل مدرسةً وطنيةً متفردة، جمع بين عمق العالِم، وحكمة رجل الدولة، وصلابة المدافع عن الحقوق، فترك بصماتٍ خالدة في ميادين القانون والعمل العام، وأسهم بعلمه وخبرته في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، كما ظل طوال مسيرته صوتًا عاقلًا وحكيمًا في القضايا الوطنية الكبرى.

وأضاف: وإذ ينعى الحزب هذه القامة الرفيعة؛ فإنه يؤكد أن الوطن فقد أحد أعمدته الفكرية والوطنية، وأن إرثه العلمي والوطني سيبقى للأجيال القادمة، ودليلًا على أن العطاء الصادق لا يزول برحيل صاحبه.

وتقدم الحزب بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه وتلاميذه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

الدكتور مفيد شهاب عاصم الجزار حزب الجبهة الوطنية الجبهة الوطنية

