الجبهة الوطنية ينعي مفيد شهاب: أحد أعمدة مصر الفكرية والوطنية

نعى د. عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية وكل قيادات وأعضاء الحزب، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ الدكتور مفيد شهاب، أحد أبرز الرموز الوطنية والقامات القانونية والفكرية التي أفنت عمرها في خدمة الوطن، مدافعًا عن مصالحه، وحارسًا لمبادئه، ومثالًا يُحتذى في النزاهة والعلم والإخلاص.

وأوضح الحزب، في بيان النعي،: لقد كان الفقيد الراحل مدرسةً وطنيةً متفردة، جمع بين عمق العالِم، وحكمة رجل الدولة، وصلابة المدافع عن الحقوق، فترك بصماتٍ خالدة في ميادين القانون والعمل العام، وأسهم بعلمه وخبرته في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، كما ظل طوال مسيرته صوتًا عاقلًا وحكيمًا في القضايا الوطنية الكبرى.

وأضاف: وإذ ينعى الحزب هذه القامة الرفيعة؛ فإنه يؤكد أن الوطن فقد أحد أعمدته الفكرية والوطنية، وأن إرثه العلمي والوطني سيبقى للأجيال القادمة، ودليلًا على أن العطاء الصادق لا يزول برحيل صاحبه.

وتقدم الحزب بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه وتلاميذه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.